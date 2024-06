Reportan que Cazzu estaría embarazada por segunda vez: ¿es de Nodal?

Llega una nueva polémica a todo el triángulo amoroso que han protagonizado Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar en las últimas semanas. Aparentemente, la cantante argentina estaría esperando su segundo hijo del mexicano.

Esta información se conoció a través de la periodista mexicana María Luisa Valdez, en medio del programa Vivalavi de Multimedios. En el espacio televisivo se estaba abordando todo lo que ha sucedido tras la separación de Cazzu y Nodal, como que el artista mexicano anunciara su nueva relación con Aguilar.

En medio de esta discusión, la periodista lanzó al aire la siguiente frase: "Se dice que Cazzu está embarazada". Pero no dio más detalles al respecto

¿Cazzu y Nodal esperan su segundo hijo?

Las palabras de la periodista rápidamente se hicieron tendencia internacional, recordando que hace algunos meses, cuando Cazzu y Nodal seguían juntos, realizaron un viaje a París en el que algunos reporteros aseguraron notar que la argentina parecía estar embarazada nuevamente.

Esto nunca se confirmó y después la pareja se separó públicamente. Por ahora, Christian Nodal y Cazzu solo son padres de Inti, su primogénita, quien nació en septiembre de 2023 y actualmente tiene nueve meses de vida.

¿Christian Nodal espera un hijo con Ángela Aguilar?

Este no ha sido el único rumor de embarazo que implica a Christian Nodal en las últimas semanas. Luego de que confirmara su relación amorosa con la también cantante Ángela Aguilar, se aseguró que la mexicana podía estar esperando un hijo del cantante.

La polémica que se formó por la relación entre los dos mexicanos incluso abrió la oportunidad a rumores sobre una supuesta boda secreta entre los dos. Fue Ángela Aguilar la que decidió hablar públicamente sobre el tema para dejar todo claro.

La cantante desmintió su embarazo y que se haya casado en secreto con el artista. "No me cases y no me embaraces todavía, por favor", pidió al periodista.