Resultados Chontico Noche hoy, miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores

La jornada de este jueves 14 de mayo de 2026 avanza con la expectativa característica que rodea a uno de los sorteos más tradicionales y dinámicos del país: el Chontico Noche. Bajo su popular eslogan "Gane tempranito y cobre rapidito", este juego de azar se ha consolidado como una de las opciones predilectas para los apostadores colombianos, especialmente en la región del Valle del Cauca, aunque su alcance es hoy de carácter nacional gracias a las redes de servicios integradas.



Resultado Chontico Noche – Jueves 14 de mayo

Número ganador: 7 - 7 - 3 - 9

La Quinta (Balota adicional): 9

(Nota: Este campo informativo se actualizará en tiempo real tan pronto como el sorteo finalice y sea certificado por los delegados oficiales a las 7:00 p. m.).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta participar?

El Chontico Noche no requiere la compra de un billete de lotería preimpreso, sino que opera bajo la modalidad de chance. El jugador tiene la libertad de elegir una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) o, si desea apostarle a un premio más grande, puede sumar una quinta cifra para jugar con 'La Quinta balota'.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La accesibilidad es una de sus mayores ventajas:



Costo de la apuesta: Es posible participar con inversiones mínimas que van desde los $600 pesos (dependiendo de la red de servicios).

Es posible participar con inversiones mínimas que van desde los (dependiendo de la red de servicios). Puntos de venta: Las apuestas se pueden realizar en la red oficial Gane en el suroccidente, o en puntos autorizados como Paga Todo y SuperGIROS en el resto de los departamentos.

Horarios y canales de transmisión

Para este jueves, el sorteo mantiene su puntualidad habitual:



Hora: 7:00 p. m. (horario de lunes a viernes).

7:00 p. m. (horario de lunes a viernes). ¿Dónde verlo?: La transmisión oficial en vivo se realiza a través del canal regional Telepacífico.

La transmisión oficial en vivo se realiza a través del canal regional Telepacífico. Otras consultas: Los resultados también se publican minutos después en las plataformas digitales de la Lotería del Valle y en portales de noticias autorizados.

Historia, funcionamiento y premios

El Chontico nació bajo el respaldo de la Lotería del Valle, diseñado originalmente para ofrecer un sorteo de frecuencia diaria que generara recursos constantes para el sistema de salud en Colombia. Su funcionamiento técnico se basa en un sistema de baloteras neumáticas supervisadas por delegados de la Secretaría de Gobierno, lo que garantiza la transparencia total en cada caída de bola.

El plan de premios es uno de los más atractivos del mercado de apuestas permanentes:



Cuatro cifras (Superpleno): Paga 4.500 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Tres cifras (Pleno): Paga 400 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Dos cifras (Pata): Paga 50 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Una cifra (Uña): Paga 5 veces el valor apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la suerte le favorece este 14 de mayo, es fundamental seguir estos pasos para reclamar su premio de forma segura:



Proteja su tiquete: El comprobante físico es el único documento válido para el cobro. Debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas. Identificación: Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original (o documento de identidad equivalente para extranjeros). Procedimiento de cobro:

Premios menores: Pueden cobrarse directamente en cualquier punto de la red donde se realizó la apuesta.

Pueden cobrarse directamente en cualquier punto de la red donde se realizó la apuesta. Premios mayores (superiores a 48 UVT): Requieren trámites adicionales en las oficinas principales, donde se solicitará el diligenciamiento de formularios de control (como el SIPLAFT) y, en casos de montos muy elevados, una certificación bancaria para el pago mediante cheque o transferencia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.