Esperanza Gómez confirma muerte de su esposo y, seis meses después, enfrenta la de su mamá

La actriz de cine para adultos y creadora de contenido Esperanza Gómez confirmó que atraviesa un periodo marcado por dos pérdidas familiares ocurridas en un intervalo de seis meses: la muerte de su esposo en octubre de 2025 y el fallecimiento de su madre en abril de 2026. La revelación se produjo durante una entrevista con Los 40 en la que habló sobre su vida personal mientras abordaba otros proyectos profesionales.



En esa conversación, Esperanza Gómez explicó que su esposo murió tras enfrentar un cáncer, un proceso que no solo afectó su entorno familiar sino también su estabilidad emocional. De acuerdo con sus declaraciones, el acompañamiento durante la enfermedad implicó un desgaste progresivo que se extendió hasta el momento del fallecimiento. Gómez describió el impacto de esa etapa con una frase directa: “Entré en un estado de depresión muy fuerte debido a que mi esposo tenía cáncer, y a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado”.

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La actriz también señaló que la situación no se limitó a un episodio puntual, sino que derivó en una alteración más amplia de su salud mental. En el mismo espacio explicó que el contexto personal coincidió con otros factores emocionales acumulados, lo que agravó su estado. “Se juntaron muchas cosas y entré como en un estado de ansiedad, de depresión muy fuerte”, indicó.

Estos efectos no solo tuvieron un componente emocional, sino que también influyeron en decisiones relacionadas con su trabajo. Uno de los proyectos que se vio directamente afectado fue su autobiografía, un libro que ya estaba terminado desde hace aproximadamente dos años, pero cuya publicación fue aplazada. En ese sentido, Gómez detalló que el proceso de escritura implicó revivir episodios de su infancia que consideraba superados. “Cuando empiezo a contar mi historia en la biografía (…) resulta que se me remueve todo, me da mucho trabajo”, afirmó.



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Madre de Esperanza Gómez murió 6 meses después de que falleció su esposo

Ante ese escenario, optó por frenar la salida del libro, una decisión que comunicó a la editorial. Según relató, la razón fue no sentirse preparada para exponer ciertos aspectos personales. “Lo siento mucho, pero yo no estoy preparada”, expresó. Mientras atravesaba ese proceso, ocurrió una segunda pérdida. En abril de 2026 falleció su madre, lo que generó una situación de duelo simultáneo. La actriz confirmó que ambos eventos se dieron en un periodo cercano y que, en conjunto, representan un momento reciente en su vida personal.

La relación con su madre había sido abordada previamente por Gómez en distintas entrevistas, donde señaló que estuvo marcada por situaciones complejas desde su infancia. Ese antecedente agrega un componente adicional al proceso de duelo, en la medida en que la pérdida se conecta con experiencias previas que también han sido objeto de reflexión en su biografía.

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En términos generales, la actriz describió que la suma de factores personales, incluida la enfermedad de su esposo, la pérdida familiar y los recuerdos asociados a su historia, generó un escenario de alta carga emocional. “Se juntaron muchas cosas”, reiteró durante la entrevista, al explicar el contexto en el que enfrentó estos episodios.

ÁNGELA URREA PARRA

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