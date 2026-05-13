Matthew Perry: nueva persona es condenada por la muerte del actor de 'Friends'

Hay nuevos detalles sobre el caso de la muerte de Matthew Perry, el recordado actor de la serie 'Friends' que falleció en octubre de 2024. Recientemente, un intermediario que ayudó a suministrar las drogas que mataron al actor fue encarcelado en California el miércoles.

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Cabe recordar que Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en 2023. Perry, de 54 años, luchó abiertamente durante décadas contra sus adicciones y en los últimos años había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Pero los fiscales dicen que a finales de 2023 se había vuelto adicto a esta sustancia.



¿Qué otra persona fue condenada por muerte de Matthew Perry?

Erik Fleming se convirtió en la cuarta persona en recibir sentencia en relación con la muerte de la estrella canadiense. A Fleming, de 56 años, se le ordenó cumplir dos años en una prisión federal, seguidos de tres años adicionales de libertad vigilada, tras declararse culpable por conspirar para distribuir ketamina y distribución de esta droga con resultado de muerte.

"Había pruebas abrumadoras de que el señor Fleming suministró las drogas que causaron la muerte del señor Perry", declaró al tribunal en Los Ángeles el fiscal federal adjunto Ian Yaniello.



El mes pasado, Jasveen Sangha, una mujer británico-estadounidense apodada 'La reina de la ketamina', fue condenada a 15 años de prisión por la muerte del actor. Sangha trabajó con Fleming para venderle 51 frascos de ketamina a Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry.



Sangha, de 42 años, había acordado con las autoridades el pasado 18 de agosto declararse culpable de los cinco cargos. Con ello, la Fiscalía estadounidense logró que cinco personas se declararan culpables por su implicación en la muerte de Perry. El médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable en agosto de 2025 de suministrarle la droga a la víctima a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa.

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Iwamasa le administró la sustancia al actor en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.

Se espera que Iwamasa reciba sentencia este mes. También han sido condenados dos médicos. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a las cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo de Matthew Perry en el momento de su muerte.

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Las autoridades relataron que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de manos de Sangha, que la jeringa la proporcionó el médico Plasencia y que Iwamasa, en calidad de asistente personal, inyectó la droga al actor el día de su muerte, el 28 de octubre de 2023. Chávez y Fleming también hicieron parte del entramado.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco implicados aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de la estrella de 'Friends' y "enriquecerse". El intérprete, muy recordado por su personaje de Chandler Bing, había hablado sobre lo duro que se le hizo lidiar contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).

*con información de EFE y AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co