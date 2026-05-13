Nicky Jam causó revuelo en Bogotá al subirse a cantar en TransMilenio: ¿por qué lo hizo?

En una jornada que rompió por completo la monotonía del transporte público en la capital colombiana, el reconocido exponente del género urbano, Nicky Jam, se convirtió en el protagonista de un suceso sin precedentes este miércoles 13 de mayo de 2026. Lo que inició como un trayecto rutinario para cientos de bogotanos en el sistema TransMilenio terminó transformándose en un concierto improvisado y un fenómeno viral que inundó las redes sociales en cuestión de minutos.

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El artista urbano sorprendió a decenas de pasajeros de TransMilenio recorriendo la ciudad en los tradicionales buses rojos. Pero no fue solo usuario, también aprovechó para cantar y compartir con los artistas locales que a diario improvisan en las estaciones y buses.



Nicky Jam paraliza Bogotá en TransMilenio

La travesía comenzó en el Portal El Dorado, donde el artista aterrizó y, lejos de optar por movilizarse a su destino en carros lujosos y acompañado de su equipo de seguridad, decidió ingresar al sistema como un usuario más. Acompañado por su esposa, la modelo colombiana Juana Valentina Varón, su colega Valentino y miembros de su equipo de trabajo, el intérprete de 'El Perdón' abordó un bus articulado con destino a la NQS Avenida 30.

La reacción de los pasajeros no se hizo esperar. Entre la incredulidad y la emoción, los usuarios sacaron sus teléfonos móviles para registrar el momento en que una de las estrellas más grandes de la música latina compartía el espacio con ellos. Nicky Jam, lejos de mostrarse distante, se mostró receptivo, bromista y profundamente agradecido, interactuando directamente con quienes lo rodeaban durante el trayecto hacia la estación Campín – UAN.



Uno de los momentos más destacados y que mayor tracción ha generado en plataformas como TikTok e Instagram ocurrió dentro del bus, cuando Nicky Jam se encontró con Jhon Trap Boy, un rapero local que se encontraba trabajando en el articulado. En lugar de ignorarlo, la estrella internacional se sumó a una sesión de improvisación de rimas, validando el talento del joven artista y generando una ovación entre los presentes.



Este gesto ha sido ampliamente elogiado en redes sociales, donde usuarios destacaron la amabilidad y cercanía que caracterizó al cantante a lo largo de su recorrido por la ciudad. Los videos muestran a un Nicky Jam tarareando éxitos como 'Travesuras' y compartiendo palabras de cariño hacia Bogotá, asegurando que nunca antes se había subido al sistema masivo de la ciudad.



¿Por qué Nicky Jam se subió a TransMilenio?

El destino final de Nicky Jam en TransMilenio fue la estación aledaña al Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se dirigió a una rueda de prensa para dar detalles de su concierto programado para el 6 de junio de 2026. Este evento, enmarcado en su gira “Tamo Activo Tour”, representa un hito histórico para el puertorriqueño, ya que será su primer espectáculo en solitario en este estadio tras años de participar solo en festivales o como invitado de otros colegas.

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Durante la atención a medios, se confirmó una noticia que terminó de sellar el éxito de su visita: el concierto ya se encuentra totalmente agotado (sold out). Para quienes lograron adquirir sus entradas, los precios oscilaron desde los 148.600 pesos en localidades económicas hasta palcos de más de 8 millones de pesos.

El "conciertazo", como lo describió el propio Nicky, contará con invitados especiales de la talla de Beéle y otros amigos del género, prometiendo un recorrido por toda su discografía, desde la vieja escuela hasta sus éxitos globales más recientes.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PÉRIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co