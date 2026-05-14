Dylan Sprouse, de 'Zack y Cody, gemelos en acción', y su esposa confirmaron embarazo con tierna foto

El Festival de Cine de Cannes suele dejar grandes momentos para el mundo del entretenimiento más allá de las grandes pantallas y producciones. Uno de los momentos más comentados ocurrió en plena alfombra roja del evento este jueves 14 de mayo, cuando la pareja de esposos conformada por Barbara Palvin y Dylan Sprouse dieron a conocer que están esperando a su primer hijo.

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La modelo y el actor aparecieron en la versión 79 del Festival de Cine de Cannes, en Francia, y el evidente estado de embarazo de Palvin se robó toda la atención. La mujer lució un vestido largo de color azul claro con el que lució su embarazo mientras iba tomada de la mano de la exestrella de Disney, su esposo.



Dylan Sprouse y Barbara Palvin revelan primera foto bebé en camino

Tras el anuncio en plena alfombra roja, los dos famosos acudieron a sus redes sociales, donde postearon una galería de fotos confirmando la noticia a sus seguidores. En menos de tres horas la imagen superó los dos millones de 'Me gusta' y se llenó de comentarios felicitándolos por esta nueva etapa de su vida.

Palvin y Sprouse no colocaron ningún texto en la descripción, pues las tres fotos que postearon no necesitaban ningún acompañamiento más que unos emoticones de manos con la señal del rock & roll. Esto porque curiosamente, la primera imagen que postearon del bebé en camino muestra su mano ubicada de esta manera en la ecografía.



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Cabe recordar que el actor Dylan Sprouse y la modelo Barbara Palvin sostienen una relación amorosa desde 2017 y se casaron el 15 de julio de 2023 en una íntima ceremonia en Hungría, país natal de la novia. El matrimonio de los dos famosos se convirtió en una de las bodas más sonadas de ese año.

Dylan Sprouse es especialmente reconocido en el mundo del entretenimiento por haber dado vida a 'Zack' en la serie de Disney 'Zack y Cody, gemelos en acción', junto a su hermano Cole Sprouse. Por su parte, Barbara Palvin es una de las modelos de Victoria Secret más reconocidas en el planeta. Su relación, además, se ha convertido en todo un ejemplo y faro de admiración para el mundo digital que no deja de felicitarlos en cada nueva etapa que viven juntos.



Miley Cyrus confirmó que fue novia de Dylan Sprouse

Recientemente Dylan Sprouse ya había sido noticia internacional, luego de que en medio de la celebración de los 20 años de la serie 'Hannah Montana', la misma Miley Cyrus confirmara en el especial que en sus años de juventud fue novia del gemelo, cuando ambos eran estrellas de las series más vistas de Disney Channel.

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En ese momento, quien la entrevistaba señaló que esa relación nunca se había hecho pública y que su relación siempre había sido un simple rumor, hasta ahora. "Dylan fue mi novio. Pienso que era el más tierno. Dylan era mi crush, su papá nos llevaba a comer sushi", aseguró la cantante y bromeó diciendo que siempre podía salir con él y con su hermano Cole, lo que los hacía doblemente guapos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co