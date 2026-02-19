Resultados de la prueba de Estrés Extremo: Se definen los clasificados en 'El Reto 3x'

La segunda entrega del capítulo de El Desenlace concluyó con una tabla de posiciones definida por una diferencia mínima de tiempo. En esta etapa, las parejas restantes se sometieron a la prueba de Estrés Extremo, reafirmando que la cooperación estratégica entre retadores y ex desafiantes es el factor determinante para superar la prueba contra reloj.

La dupla de bicampeones, Rapelo y Madrid, apoyada en su experiencia previa en la competencia, logró sortear la eliminación en un cierre de alta tensión. Gracias a su pericia, aseguraron su continuidad tras superar el riesgo por escasos segundos.

Esta pareja destacó por su resiliencia. Valentina, odontóloga y entrenadora de porrismo, sufrió una caída durante el circuito que le provocó una inflamación en el tobillo. A pesar del dolor, mantuvo el control de la situación y decidió completar la prueba para no afectar el rendimiento de su compañero, Marlon, logrando una clasificación basada en la determinación.

Kevin, reconocido por su precisión y formación en obras civiles, aportó una visión estratégica y estructural al equipo. En conjunto con la energía de Darlyn, esta dupla obtuvo un resultado impecable, posicionándose fuera de la zona de peligro.

Laura y Juan se consolidaron como los protagonistas de la prueba al registrar el tiempo más bajo de la competencia. Su éxito fue el resultado de un análisis milimétrico de los obstáculos y una ejecución coordinada, contando con la protección de Rexona Clinical durante todo el circuito.

Al cierre de la jornada, el cronómetro dictó la sentencia definitiva. Pese a su nivel competitivo, Johnatan y Karoline obtuvieron el tiempo más alto de la ronda, lo que resultó en su salida de la competencia. La pareja se retira de El Reto 3x tras haber demostrado la fuerza y destreza características de los colombianos.

Con los primeros clasificados ya definidos, la exigencia aumentará en el próximo circuito de Movimiento Extremo, donde el enfoque y la resistencia física serán los criterios para avanzar hacia la victoria.

Los detalles de este y los siguientes episodios se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube de Caracol Televisión, donde se puede realizar el seguimiento de El Desenlace de El Reto 3x Rexona Clinical By Desafío.

