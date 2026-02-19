Shakira y Beéle graban video musical en Barranquilla y hasta se reúnen con el alcalde Char

Barranquilla volvió a convertirse en epicentro artístico internacional con la llegada de dos de sus talentos más reconocidos: Shakira y Beéle, quienes se encuentran rodando un nuevo videoclip en locaciones emblemáticas de la ciudad. La presencia de los artistas ha generado euforia entre los barranquilleros.

La visita de Shakira fue confirmada después de que circularan videos grabados por ciudadanos que la captaron junto al cantante urbano Beéle en varios puntos de la ciudad, especialmente en el tradicional Barrio Abajo, una de las zonas más representativas del Carnaval. Según Blu Radio, la artista llegó a Barranquilla el lunes 16 de febrero, acompañada por sus hijos y parte de su equipo de producción, incluido el reconocido productor Keityn.



Rodaje de videoclip de Shakira y Beéle

El videoclip, cuyo título aún no ha sido revelado, se está filmando en locaciones cargadas de simbolismo, como el Museo Abierto de Barrio Abajo, el Gran Malecón y otros sectores tradicionales. En las grabaciones se han observado comparsas, marimondas y congos, elementos que remiten de inmediato al espíritu del Carnaval de Barranquilla. Estas imágenes sugieren que la producción tendrá una estética profundamente caribeña, con un fuerte componente festivo y folclórico.



Para muchos seguidores, el uso de estas locaciones supone un homenaje directo a la identidad cultural de la ciudad, algo que Shakira ha destacado a lo largo de su carrera. La artista, que ha llevado ritmos caribeños a los escenarios más grandes del mundo, vuelve así a conectar con sus raíces musicales y emocionales.



Shakira y Beéle se reunieron con el alcalde Char

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no dejó pasar la oportunidad de saludar personalmente a los artistas durante la jornada de rodaje. En un video publicado en sus redes sociales, se le ve dialogando con Shakira, a quien preguntó cómo veía su ciudad natal. La cantante respondió sonriente: “Divina”, reafirmando la emoción de estar nuevamente en su tierra. El mandatario también saludó a Beéle y lo felicitó por su reciente presentación en el Metroconcierto del 14 de febrero.



Durante el encuentro, Char destacó el impulso cultural que representa esta producción para la ciudad y aprovechó para compartir anuncios sobre proyectos locales, como la ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que aspira a albergar eventos de hasta 75.000 personas. Además, el alcalde celebró que artistas como Shakira y Beéle proyecten la imagen de Barranquilla a nivel global. El encuentro también dejó momentos simbólicos, como la entrega por parte de Beéle de una gorra con el logo de “Borondo”, uno de sus proyectos musicales más exitosos, como muestra de agradecimiento y orgullo local.

