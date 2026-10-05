Emma Heming revela nueva foto de Bruce Willis y habla de su enfermedad: "Sigue siendo una leyenda"

Una nueva foto de Bruce Willis, el actor de 'Duro de matar' que fue diagnosticado hace tres años con demencia frontotemporal (FTD), se conoció en redes sociales en medio de la Semana Mundial de la Concienciación FTD. Fue Emma Hemings, su esposa y cuidadora, quien decidió destacar la lucha del famoso con esta condición y recordar su impacto como estrella de grandes películas y ahora como paciente.



Así se ve actualmente Bruce Willis

En medio de la conmemoración de la semana en la que se promueve la concienciación sobre la enfermedad que padece el actor, entre el 28 de septiembre al 4 de octubre, Emma Heming decidió aprovechar la relevancia internacional que ha atraído el diagnóstico de Willis a esta condición y a la labor de los cuidadores.

Cabe recordar que, desde hace algunos meses, Bruce Willis salió de la casa familiar junto a la modelo y sus hijas, para vivir en una casa de reposo con todos los cuidados, una decisión difícil para su familia, pero necesaria ante lo avanzado de su estado. La noticia fue una sorpresa total para los seguidores de Willis, puesto que tan solo unos días antes, la misma Emma Heming había dicho en otra entrevista que, aunque la demencia seguía avanzando, el actor se encontraba bien de salud. “Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”, había dicho la esposa de Bruce días atrás.

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En la imagen posteada recientemente, se ve al famoso actor de 71 años en espacio al aire libre, luciendo un sombrero y gafas oscuras.



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"No puedo dejar pasar la Semana Mundial de Concienciación sobre la FTD sin hablar de Bruce. Él es el motor de mi labor de defensa y sensibilización. Me ha abierto muchísimas puertas en este camino, y seguiré atravesándolas", empezó escribiendo la actriz y modelo que también ha narrado su experiencia como cuidadora de un paciente con FTD en su libro.

Heming agregó que espera que la vida de Willis en el cine y su lucha con la demencia frontotemporal dejen un importante legado para todos aquellos que lo admiran, pero que no quiere que la enfermedad opaque su pasado. "No permitiré que su diagnóstico haya sido en vano. Sé lo orgulloso que se sentiría al saber que está ayudando a que las familias que conviven con la FTD, otras formas de demencia y sus cuidadores sean vistos y escuchados".

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Finalmente, la también empresaria aseguró que "en esta nueva etapa de su vida, Bruce sigue construyendo su legado. Es, y siempre será, una maldita leyenda. Y estoy muy orgullosa de ser su esposa".



¿Quién es Bruce Willis?

Bruce Willis es recordado por haber redefinido el cine de acción en los años 80 con su papel de John McClane en 'Die Hard' (1988), saga que lo catapultó como un héroe atípico: vulnerable, sarcástico y humano, muy distinto a los personajes invencibles de la época. Su filmografía incluye más de 70 títulos, entre ellos clásicos como 'Pulp Fiction' (1994), 'El sexto sentido' (1999), '12 Monos' (1995) y 'Armageddon' (1998).

Ganador de un Globo de Oro y dos premios Emmy, Willis construyó una trayectoria que trascendió géneros, combinando acción, comedia y drama con igual éxito. Su retiro oficial de la actuación en 2022 fue recibido con una oleada de mensajes de apoyo de colegas y fanáticos en todo el mundo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co