Murió a los 8 años Runa Hirata, joven promesa del pop en Japón: esta fue su última publicación

Una joven promesa de 8 años que hacía parte del Proyecto DIANNA, una iniciativa de formación de jóvenes artistas en Nagoya, Japón, murió luego de presentar una miocarditis asociada a una infección por influenza. La organización confirmó el fallecimiento de Runa Hirata, conocida dentro del proyecto como aprendiz de Nagoya, el pasado 28 de septiembre a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la información entregada posteriormente por su familia al medio local J-Cast, la menor murió alrededor de las 4:00 de la madrugada del 25 de septiembre. "Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los seguidores que apoyaron a Hirata Runa y a todos los que brindaron su ayuda", indicó la organización.

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¿Quién era Runa Hirata, la niña de 8 años que hacía parte del Proyecto DIANNA?

Runa Hirata nació el 16 de abril de 2018 y, de acuerdo con el perfil publicado por el Proyecto DIANNA, tenía entre sus principales aficiones los videojuegos y los viajes. La menor formaba parte del programa de aprendices del Proyecto DIANNA, iniciativa administrada por SISTERMANAGEMENT, una agencia de modelos y talentos con sede en Nagoya.



El proyecto reúne diferentes grupos de jóvenes artistas y cuenta con aprendices que buscan incorporarse a alguna de estas agrupaciones. Hirata llevaba varios años vinculada a esta actividad pese a su corta edad. En el mensaje publicado tras su muerte, la familia destacó precisamente el tiempo que había dedicado a esta actividad. "Ryuna dedicó un tercio de su vida a ser una ídolo", señaló el mensaje difundido en sus redes sociales, en el que también se recordó el cariño que la niña tenía por las personas que la rodeaban. La familia pidió además que quienes la conocieron y siguieron su carrera conservaran su recuerdo.



¿De qué murió la joven promesa de ídolo?

El Proyecto DIANNA informó que Runa Hirata falleció debido a una miocarditis provocada por la gripe. La miocarditis es una inflamación del músculo del corazón que puede aparecer como consecuencia de algunas infecciones. En determinados casos puede afectar la capacidad del corazón para funcionar normalmente y requerir atención médica urgente.



La familia explicó que la muerte ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre. Posteriormente, la organización indicó que, siguiendo los deseos de los familiares, tanto el velatorio como el funeral se realizaron de manera privada. "Falleció en paz a causa de una miocarditis provocada por la gripe", fue la explicación entregada en el comunicado difundido por el proyecto. La noticia tomó por sorpresa a quienes seguían las actividades de la menor, especialmente porque días antes había continuado compartiendo contenido relacionado con su trabajo como aprendiz.

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Una de las últimas publicaciones realizadas por Runa Hirata en redes sociales fue compartida durante la noche del 20 de septiembre. En ella aparecía con un atuendo de color rosa y el cabello recogido en dos coletas. La menor acompañó la fotografía con un mensaje en el que agradecía la jornada y deseaba que otras personas también disfrutaran de las actividades programadas.

La organización también recordó algunos de los rasgos que la caracterizaban. Entre ellos estaba una particular forma de hablar, pues acostumbraba agregar la expresión "gozaru" al final de sus frases. Además, se difundió un video en el que la niña aparece con un vestido gris y se despide de quienes la acompañaban. En las imágenes agradece al público y les desea que hayan disfrutado de la actividad antes de despedirse.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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