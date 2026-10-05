Andrés Fierro, actor de Padres e Hijos, hizo las paces con Nataly Ortiz y se reconcilió con su hijo

Luego de más de dos décadas marcadas por disputas legales y un prolongado distanciamiento, el actor colombiano Andrés Fierro, recordado por su papel en la serie Padres e Hijos, de Caracol Televisión, logró recomponer la relación con su primogénito, Martín, y con la madre de este, la actriz Nataly Ortiz. El reencuentro público tuvo lugar en el programa La Red de Caracol Televisión, donde los tres se sentaron a dialogar sobre el perdón, la reconciliación y el cierre de viejas heridas.



Así fue la reconciliación de Andrés Fierro con su hijo y con Nataly Ortiz

La historia entre Fierro y Ortiz comenzó durante sus primeros pasos en la televisión. Tras quedar embarazada a los 17 años, la relación atravesó momentos complejos que derivaron en disputas judiciales. Un hito clave ocurrió el 10 de junio de 2017, cuando en el mismo espacio televisivo se reveló que una prueba de ADN confirmó un 99.9 % de compatibilidad entre el actor y Martín. Pese a las tensiones pasadas, los tres decidieron dejar el pasado atrás y darse una nueva oportunidad.

El proceso de acercamiento comenzó con una cita entre padre e hijo en una cafetería. Andrés Fierro relató los nervios que sintió al esperar al joven tras años de ausencia: "Me tomé como cinco tintos esperándolo. Y cuando llegó, yo dije: 'Uy, está gigante'. Fue maravilloso ver su forma de ser y su madurez". Para Martín, el primer contacto cara a cara estuvo acompañado por el impacto del tiempo no compartido, aunque notó coincidencias inmediatas con su progenitor: "Llegué, lo saludé. Era ya mucho tiempo sin verlo y fue como raro al principio. Somos muy parecidos en cómo nos expresamos hacia varios temas, por ejemplo, el amor".

Publicidad

A pesar de la ausencia paterna, Martín dejó claro que no creció con rencor gracias a la guía de su madre. El joven reconoció que hubo momentos donde le hizo falta la figura de su padre, especialmente en su graduación escolar: "En los momentos más importantes, como en mi grado, fue cuando ese día sí lo esperaba". Sin embargo, destacó la orientación brindada por Nataly Ortiz: "Mi mamá siempre se encargó de que yo estuviera desde un punto de vista de que mi papá no es una mala persona, sino que sencillamente tuvo unas circunstancias diferentes".



La crianza de Martín recayó sobre la actriz, quien asumió la maternidad en su juventud y sacó adelante a su hijo en solitario. Ortiz recordó la dureza de afrontar esa responsabilidad sin experiencia previa: "Eso fue muy duro, la verdad nada fácil. Yo miro para atrás y digo: 'Bueno, fui capaz de ser mamá a los 17 sin tener ni idea, pues soy capaz de cualquier cosa en la vida'". Con los años, Nataly aseguró sentir tranquilidad al ver reunidos a su hijo y a Fierro: "Ese es el papá de mi hijo y me dio lo que yo más amo. Siento paz porque sé que Martín está feliz, y si él está feliz, para mí eso lo es todo".



Por su parte, Andrés Fierro ofreció disculpas por los errores de su juventud y asumió la responsabilidad de la distancia: "Me equivoqué, perdón. Yo ya se lo he dicho mil veces... Entendí que todos cometemos errores y juzgamos, pero llegué al punto donde dije: 'Quiero verme con mi hijo, estar con él y disfrutarlo'. Ha sido de las mejores decisiones de mi vida". Asimismo, el artista rindió un tributo a la labor materna de su expareja: "Hay que hacerle un reconocimiento a Nataly, totalmente. Siempre ha estado al frente del tema y fue admirable todo lo que hizo".

Publicidad

A sus 22 años, Martín eligió un camino profesional distinto al de sus padres, enfocándose en la gastronomía para especializarse en cocina oriental en China. En este nuevo capítulo familiar, el joven dedicó emotivas palabras a su madre: "La deuda siempre va a ser con ella. Por más cosas que consiga o logre, nunca va a ser suficiente porque siento que le debo absolutamente todo a ella". De esta manera, sin buscar recuperar el tiempo perdido pero enfocados en construir en adelante, Andrés Fierro y Martín inician una relación basada en el respeto y el acompañamiento mutuo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL