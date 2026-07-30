Reykon confirma su primer concierto en el Movistar Arena: "Ya es una realidad"

El reguetón colombiano tiene nombres que marcaron un antes y un después en la industria, y uno de ellos es Reykon. Tras años de trayectoria y una conexión inquebrantable con su audiencia, el artista ha decidido atender el llamado de sus seguidores con un anuncio que ha sacudido la escena musical: su primer gran concierto en solitario en el Movistar Arena de Bogotá.

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Con el paso de los años, y un regreso a la escena musical contundente en el que el público le ha demostrado al artista que siguen conectados con su carrera, Reykon hizo el anuncio con un conmovedor video en sus redes sociales, en el que compartió las palabras de orgullo que sus padres le dieron al enterarse de la noticia. Ahora espera que los seguidores respondan haciendo que esa noche marque un nuevo logro para su trayectoria.



¿Cuándo es el primer concierto de Reykon en el Movistar Arena?

La cita oficial para este esperado encuentro es el próximo 7 de noviembre. El Movistar Arena, reconocido como uno de los escenarios más importantes y prestigiosos de Colombia, será el epicentro de una noche que promete ser histórica para la música urbana nacional. Este anuncio llega tras una larga espera y responde a la insistencia de los fanáticos, quienes llevaban tiempo preguntándose cuándo llegaría el momento en que Reykon asumiera un reto de esta magnitud en la capital.

"Mi niño, Dios te bendiga, no te alcanzas a imaginar el orgullo que siento, pero más orgullo siento de ver en la escasez que creciste, en los tiempos tan difíciles y tú te llenaste de fe, esperanza, perseverancia. ¿Te acordás cuando te bajaron de una tarima silbándote? Ahí fue cuando decidí que nunca iba a ir a tus conciertos. Dios mío, usted alcanzó un sueño que persiguió toda su vida, porque nosotros no teníamos nada como para que tú hicieras una carrera como la que tienes hoy en día. No olvidaste tus raíces, hiciste de tu carrera el sustento de tu familia", dice en un audio la mamá de Reykon en el video con el que se hizo el anuncio en redes sociales.



De acuerdo con la información compartida por el mismo artista, los asistentes a su primer concierto en solitario en el Movistar Arena pueden esperar una experiencia diseñada para recorrer la evolución artística de Reykon. El espectáculo está pensado para ser un viaje a través de su historia, reviviendo los temas icónicos que lo convirtieron en una figura fundamental del género urbano y que han conectado con distintas generaciones.



El propio artista ha manifestado que este evento es un regalo para quienes lo han acompañado: “Este concierto nace de la gente. Durante mucho tiempo me preguntaron cuándo llegaría este momento y hoy puedo decir que ya es una realidad”. Se espera una puesta en escena que refleje su identidad propia y la fuerza de un público que ha esperado años para verlo protagonizar un espectáculo de esta dimensión. En definitiva, será una oportunidad para que el 'Líder' demuestre por qué su nombre sigue generando una conversación constante y una expectativa genuina en la industria.



Precios y venta de boletería

Para garantizar que nadie se quede fuera, se ha organizado una logística de venta de entradas dividida en varias etapas estratégicas, para adquirir entras en la página oficial de TuBoleta. La primera es la preventa Movistar, exclusiva para clientes de la telefonía que iniciará el 3 de agosto a las 12:00 p. m. y estará disponible hasta el 5 de agosto a las 11:59 a.m., o hasta que se agote el aforo destinado.

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Después será la preventa para fans inscritos, para la cual Reykon ha habilitado el sitio web oficial noseteolvido.com para que sus seguidores más fieles se registren. Quienes realicen este proceso podrán acceder a la boletería de manera anticipada el 4 de agosto a partir de las 12:00 p.m. y hasta el 5 de agosto a las 11:59 a. m.. Finalmente, la venta al público general se llevará a cabo a partir del 5 de agosto a las 12:00 p.m.

Para el evento se habilitaron los dos pisos del escenario con estos precios:



1. Etapa Lanzamiento

Primer Piso:

Tribuna Fan Sur: $350K Platea: $190K

Segundo Piso:

Sectores 202 - 205 / 215 - 218: $250K Sectores 202 - 205 / 215 - 218 (preferencial): $270K Sectores 206 - 214: $190K



2. Etapa Final

Primer Piso:

Tribuna Fan Sur: $400K Platea: $230K

Segundo Piso:

Sectores 202 - 205 / 215 - 218: $270K Sectores 202 - 205 / 215 - 218 (preferencial): $280K Sectores 206 - 214: $220K



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co