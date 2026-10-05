Stayway celebra 20 años en Rock al Parque: "Queremos que Bogotá sienta orgullo"

Dos décadas de trayectoria, exploración constante y una relación entrañable con la capital colombiana respaldan la carrera de Stayway, una de las agrupaciones más consistentes del rock alternativo e independiente hecho en Bogotá. La banda ha destacado por un sonido enérgico en vivo, producciones de carácter conceptual y una presencia escénica que los ha llevado a compartir tarima con gigantes internacionales como Aerosmith y Royal Blood.



En el marco de la conmemoración de los 30 años de Rock al Parque, Stayway regresa al evento gratuito más importante de Latinoamérica para celebrar sus primeros 20 años de historia. Su presentación tendrá lugar en el Escenario Bio a las 6:10 p. m. del lunes 12 de octubre, en una franja de alta convocatoria previa al cierre de la jornada internacional. Esta tercera participación en el festival representa no solo un hito en su carrera, sino también el inicio simbólico del show que marca la primera fecha oficial de una novedosa propuesta distrital para el festejo de sus 20 años junto al público que siempre los ha apoyado.

La participación del grupo en el evento coincide con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado 'Invencibles', una producción inspirada en historias bogotanas y en la resiliencia de crecer en la capital durante los años noventa y dos mil. Para conmemorar sus dos décadas, la banda ha diseñado además la gira distrital "20-20", una iniciativa sin precedentes que contempla recorrer las 20 localidades de Bogotá —incluyendo la zona rural de Sumapaz— a lo largo de casi tres meses de conciertos de proximidad con su público.

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En conversación con Noticias Caracol, Diego Abril repasa la evolución del proyecto, los aprendizajes compartidos con leyendas de la música mundial, los retos de consolidar una industria sostenible en el país y el significado de celebrar 20 años de historia sobre la tarima más importante de su ciudad natal.



Entrevista con Diego Abril (Stayway)

Estar en los 30 años de Rock al Parque es una celebración especial, pero para ustedes significa también festejar 20 años de trayectoria. ¿Cómo reciben esta invitación?

Diego Abril: Es una emoción absoluta poder estar en esta fiesta, que es la celebración más importante del rock en el país. Es nuestra tercera vez en el festival y lo sentimos como el gran regalo de aniversario para nuestros 20 años de carrera: poder festejarlos en una tarima tan representativa.



¿Cuál es la diferencia entre la Stayway que se presentó en años anteriores en el festival y cómo llega la banda a esta tercera ocasión?

D.A.: Han sido etapas muy distintas. En 2011 estábamos muy jóvenes; era nuestra primera vez y significaba cumplir el sueño de niños de estar en la tarima que antes veíamos desde el público. La segunda vez, en 2024, nos tomó más maduros, en medio de una gran gira y en un horario muy favorable. Hoy llegamos a esta tercera oportunidad para disfrutarla aún más: venimos de hacer fechas en Panamá, estamos presentando nuevo disco y llegamos con el rodaje de la tarima muy fresco. Es el momento perfecto para estar aquí.



¿Qué mensaje o consejo le darían a las bandas que pisan esta tarima por primera vez? ¿Realmente qué le cambia a un proyecto pasar por Rock al Parque?

D.A.: Rock al Parque te prepara para los grandes escenarios. Para una banda nacional no siempre es fácil tener acceso a una producción de gran formato, con pantallas y técnica de primer nivel; este festival te da las herramientas para abordar luego cualquier escenario internacional. Además, compartir cartel con nombres como Editors o Los Bunkers le suma un valor enorme a la hoja de vida de la banda cuando aplicas a otras oportunidades fuera del país.



Para celebrar sus 20 años tomaron una decisión inusual: en lugar de irse únicamente de gira internacional, planearon recorrer las 20 localidades de Bogotá. ¿Cómo nace esta idea?

D.A.: Cuando evaluamos cómo celebrar, pensamos en opciones tradicionales como hacer una gira europea o un solo concierto grande en un teatro. Pero nos preguntamos por qué la celebración debía ser solo para la banda y no con el público que nos ha acompañado. Investigamos y descubrimos que nunca se había registrado una gira distrital completa, incluyendo Sumapaz, que es la localidad rural a tres horas de la ciudad. Decidimos marcar la gira "20-20" (20 años, 20 localidades) como un regalo para Bogotá. Nos tomará casi tres meses de recorrido y la presentación en el festival en Teusaquillo será, de hecho, nuestra primera localidad.



Existe el dicho de que "nadie es profeta en su tierra", pero Stayway ha construido un vínculo muy estrecho con la capital. ¿Cómo experimentan su relación con Bogotá?

D.A.: Aunque los integrantes venimos de distintas regiones como Medellín, Cali o Tunja, nos formamos como banda en Bogotá, amamos la ciudad y sentimos un respaldo incondicional. Siempre que tocamos aquí la gente responde. En 2024 la tarima estuvo llena de amigos y personas que hemos conocido en estos 20 años. Nuestro nuevo álbum, 'Invencibles', está completamente dedicado a las historias bogotanas y al contraste entre el caos y la calidez de la ciudad.



Hablando de 'Invencibles', este es su cuarto álbum de estudio. ¿De dónde surge el concepto y qué significa este título para la banda?

D.A.: Queríamos narrar lo que fue crecer en una ciudad como Bogotá durante los años 90 y 2000. El título es simbólico: hacer rock en una región donde es difícil consolidar proyectos musicales y mantenerse unidos por tanto tiempo requiere convicción. La alineación actual lleva 15 años junta. 'Invencibles' habla de una generación, una ciudad y un estilo de vida que, a pesar de las caídas, siempre encuentra la manera de salir adelante.



Publicar cuatro discos en 20 años puede parecer un ritmo prudente frente a las exigencias actuales del mercado. ¿Cómo analizan ustedes los tiempos de producción en el rock?

D.A.: La industria de grabación profesional en Colombia es relativamente joven y se estableció formalmente hacia la década de 2000. Si miras la historia del rock nacional, pocas bandas tienen más de cuatro o cinco discos grabados con estándares profesionales. Además, el rock exige un proceso diferente: todos los instrumentos se graban en vivo, requieren interpretación real y en nuestro caso trabajamos álbumes conceptuales que toman tiempo de desarrollo. Ya tenemos cuatro discos publicados y tres más escritos para los próximos años.



Han compartido escenario con gigantes de la industria como Aerosmith o Royal Blood. ¿Qué lecciones les han dejado esas experiencias tras bambalinas?

D.A.: Principalmente mucha humildad y aprendizaje profesional. Ver cómo abordan sus shows, el trabajo de sus equipos y la calidez humana que tienen. Cuando tocamos con Aerosmith, Steven Tyler se acercó a felicitarnos; el baterista de Royal Blood bajó a nuestro camerino con una botella de tequila y luego salió a dar su concierto vistiendo una camiseta de Stayway. Esas acciones te demuestran la grandeza de estos artistas y la importancia de mantener la humildad para apoyar también a las bandas más jóvenes.



¿Qué sensación o recuerdo esperan dejar en las personas que los verán por primera vez en este festival?

D.A.: Queremos que sientan orgullo. Orgullo de ver en tarima a una banda de su propia ciudad con un show de nivel internacional, capaz de pararse a la altura de cualquier proyecto del mundo. Queremos que sepan que en Bogotá hay proyectos de altísima calidad.



¿Se ven celebrando los 30 o 40 años de Stayway en el futuro?

D.A.: Totalmente. El nombre de la banda proviene de "staying on the way" (permanecer en el camino). Hace poco compartimos gira con una banda panameña con 40 años de carrera y verlos tocar con la energía del primer día fue inspirador. Queremos seguir haciendo discos, viajando y haciendo rock hasta viejitos; ese es nuestro proyecto de vida.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co