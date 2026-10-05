Shakira hace historia en España: anuncia nuevo concierto en Madrid tras romper récord global

La imparable fuerza de Shakira sigue haciendo historia en Europa y, específicamente, en España. Debido a una demanda sin precedentes de entradas, la cantautora colombiana confirmó oficialmente una nueva fecha en la capital española, elevando a 13 las presentaciones de su residencia europea 'ES LATINA', enmarcada en su aclamada gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.



¿Cuándo será el nuevo concierto de Shakira en España?

El tan esperado concierto adicional, bautizado simbólicamente como la fecha "12+1", tendrá lugar el lunes 12 de octubre de 2026, coincidiendo de manera emblemática con el Día de la Hispanidad. Desde el inicio de su residencia en Madrid el pasado 18 de septiembre, la artista ha consolidado a la capital española como el gran epicentro global de la alianza cultural entre Europa y Latinoamérica.

Este espectáculo de cierre ha sido concebido como un tributo a la identidad latina y una oportunidad definitiva para aquellos fanáticos que no lograron conseguir entradas para las fechas anteriores. Según informaron los organizadores, la velada del 12 de octubre marcará el "último baile" de la residencia europea y se perfila como el evento cultural más ambicioso en la historia reciente de la ciudad.

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Para los seguidores interesados en asistir al espectáculo final del Día de la Hispanidad, la promotora Live Nation ha detallado el calendario oficial de venta de localidades:



Preventa exclusiva: Inicia el martes 6 de octubre a las 15:00 horas (hora España) para los clientes de Santander Music.

Inicia el martes 6 de octubre a las 15:00 horas (hora España) para los clientes de Santander Music. Venta general: Se activará el miércoles 7 de octubre a las 10:00 horas a través de las plataformas oficiales de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Shakira rompe récord con transmisión en vivo de su show

El anuncio de la nueva fecha llega inmediatamente después de que la intérprete estableciera una marca histórica en el entorno digital. Su multitudinario concierto transmitido en directo desde Madrid el sábado 3 de octubre se convirtió oficialmente en el livestream de una artista femenina más visto en la historia de Amazon Music.



El evento se transmitió simultáneamente a nivel mundial a través de Amazon Music, Prime Video y Twitch, la presentación batió todos los récords de audiencia previos de la plataforma, marcando un hito definitivo tanto para la transmisión de música en vivo como para la proyección internacional de la música latina. La producción audiovisual a gran escala y la convocatoria global reafirmaron el estatus de Shakira como una figura pionera en las plataformas digitales.



Uno de los aspectos más comentados de la residencia ES LATINA en España ha sido su impactante despliegue de invitados especiales sobre el escenario. Durante la histórica transmisión del 3 de octubre, los fanáticos presenciaron un momento inolvidable cuando la estrella británica Dua Lipa apareció por sorpresa en el escenario para interpretar junto a Shakira una emotiva versión a dúo de su clásico estelar 'Antología'.

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Esta colaboración se suma a una lista estelar de artistas que han acompañado a la colombiana a lo largo de sus fechas madrileñas, incluyendo a figuras de la talla de Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo, quienes han provocado el delirio de cientos de miles de asistentes. Para el gran espectáculo de cierre del 12 de octubre, la organización promete una despedida aún más espectacular. Los pormenores y sorpresas de este último show fueron presentados en rueda de prensa por Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, desde el Hotel Nomade Temple en la Gran Vía madrileña.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzalez@caracoltv.com.co