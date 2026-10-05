Alcalde de Nueva York probó pandebono y agua de panela en famosa panadería colombiana: "Increíble"

A través de redes sociales se hizo viral la visita del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a 'Seba Seba Bakery', una emblemática panadería de origen colombiano ubicada en Jackson Heights, Queens. En medio de si encuentro con los colombianos creadores del negocio, el mandatario local probó varios productos típicos de la panadería de nuestro país y conoció la historia y significado del nombre del local.



'Seba Seba Bakery' es un negocio fundado en 1987 en Nueva York por los hermanos Luis y Rubén Velásquez, dos paisas trabajadores que decidieron enamorar a la ciudad con los sabores tradicionales de la panadería colombiana. En la actualidad, luego de más de tres décadas, el negocio se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la ciudad, no solo siendo lugar de encuentro para los connacionales, sino también un espacio en el que personas de todo el mundo se deleitan con nuestra gastronomía.



Alcalde de Nueva York visita negocio de colombianos

La visita de Mamdani quedó registrada por medios locales y creadores de contenido, quienes le preguntaron al mandatario su opinión de las preparaciones que probó y también conocieron la historia del negocio. "Voy a subir tanto peso aquí, estoy emocionado", expresó el alcalde al llegar al sitio y empezar a recibir las diferentes preparaciones.

En el local el político neoyorquino probó pandebono y agua de panela, entre otras famosas preparaciones de la panadería colombiana. En uno de los videos publicados en redes sociales por la Chinita Paisa el alcalde Mamdani respondió cuál de todos los productos fue su favorito. “El pandebono estuvo increíble”, expresó.

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Mamdani también aprendió algunos significados de palabras colombianas como 'berraco', de la cual resaltó que "no hay mejor ejemplo de berraco que estos dos hermanos que hace 38 años crearon 'Seba Seba' y siguen siendo una institución", expresó. Los hermanos Velásquez, por su parte, le contaron que iniciar el negocio no fue sencillo, por las barreras económicas y del idioma, a pesar de eso insistieron y ahora son una panadería emblemática en la ciudad.



La nueva generación de los Velásquez, quienes ahora continúan con el legado de sus padres administrando el negocio, le explicaron al político el significado de su nombre, que también está arraigado a la idiosincracia de Colombia. "Porque cuando usted come un 'Seba Seba', usted se 'ceba' para comer otro, significa 'tasty tasty'", le detallaron. De la misma forma, la página oficial de la panadería destaca que sus productos "son tan ricos que uno se ceba, el término que se le da a la acción de probar algo y no querer parar de comerlo. Por esto quisimos honrar a nuestros consumidores buscando un nombre que haga alusión al sentimiento que describe lo mejor de nuestros productos".



El Departamento de Planeación de Nueva York ha detallado que Colombia es el octavo país de origen más frecuente entre los inmigrantes que viven en la ciudad, lo que hace que los colombianos que buscan espacio para reunirse y reencontrar los sabores de su hogar sean más comunes. Queens, donde está ubicado el local, está entre los cinco condados estadounidenses con mayor concentración de inmigrantes colombianos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co