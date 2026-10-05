Boca de Serpiente en Rock al Parque: "El festival no es la meta, es un nuevo punto cero"

Boca de Serpiente se ha consolidado como uno de los proyectos más sólidos y vigentes de la escena musical bogotana e independiente, integrado por Juan Carlos Marín Erazo (voz y bajo/cuerdas) y Santiago Torrents Pacheco (batería y sampler), el dúo destaca por un formato de dos integrantes que logra proyectar la potencia y amplitud de una banda completa. A lo largo de diez años de trayectoria, su trabajo constante los ha llevado a recorrer más de 29 ciudades en seis países y a construir una estrecha relación con el público de la capital colombiana.



En esta oportunidad, la agrupación regresa a Rock al Parque, el festival gratuito más grande del país, para formar parte de la conmemoración de sus 30 años. Su presentación tendrá lugar el lunes 12 de octubre a las 6:20 p. m. en el Escenario Plaza del Parque Metropolitano Simón Bolívar, una franja de alta concurrencia que marca su tercera participación en la historia del evento. Para este regreso, Boca de Serpiente prepara un espectáculo enfocado en repasar su catálogo discográfico, estrenar nuevo material y contar con invitados especiales en tarima.

El show en Rock al Parque coincide con la presentación de su nuevo sencillo, 'Yo soy el abismo', una producción que pone fin a un lapso de tres años sin publicar música grabada. Esta canción actúa como la primera entrega de su próximo álbum de estudio, explorando temáticas de salud mental y vulnerabilidad humana desde una estética cruda y reflexiva. Además, la banda proyecta su agenda hacia sus próximas fechas en Estados Unidos y un concierto especial en el Teatro Libre de Chapinero.



Entrevista con Juan Carlos Marín Erazo y Santiago Torrents Pacheco (Boca de Serpiente)

Esta es la tercera ocasión en que pisan Rock al Parque. ¿Cómo se siente regresar y qué diferencia hay entre el Boca de Serpiente de la primera vez y el de hoy?

Juan Carlos Marín Erazo: Se siente hermoso. Es un reto enfrentar por tercera ocasión un escenario que en esta oportunidad es más grande y en un horario con mucha más afluencia. Entre la primera y esta participación hay seis países, 29 ciudades y un recorrido importante que nos ha permitido foguearnos. Aunque el escenario siempre es indomable y cada presentación exige máxima entrega, haber tocado ante distintas culturas marca una gran diferencia en cómo abordamos el show.



Estuvieron tres años sin lanzar música nueva hasta la reciente publicación de 'Yo soy el abismo'. ¿Qué pasó durante ese silencio discográfico?

Santiago Torrents Pacheco: A veces el silencio en plataformas se confunde con inactividad, pero en realidad fueron tres años de movimiento constante en los que realizamos cerca de 100 conciertos. Además de tocar, estábamos allanando el terreno para un nuevo disco. Un álbum requiere preparación y la necesidad real de decir algo. Convertimos vivencias en canciones y 'Yo soy el abismo' es la primera pieza de este próximo trabajo de estudio.



J.C.M.E.: Es difícil medir la relevancia solo por la cantidad de lanzamientos. Parte de ser relevante es mantener un producto vigente o una actividad constante, como las giras. Los discos siempre tienen peso, y aunque no hay que ignorar las dinámicas de consumo ni hacerse de la vista gorda, tampoco se trata de entrar en un ritmo vertiginoso de sacar canciones cada mes. Hay que encontrar un punto de equilibrio entre entender el mercado y ponerle mística y contenido artístico.

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S.T.P.: Nosotros preferimos lanzar tres o cuatro sencillos para darle vigencia a la inversión del proyecto y comunicar de forma secuencial la intención del álbum. Se trata de buscar un balance que nos haga sentir tranquilos con nuestro trabajo.



¿Qué mensaje y propuesta musical buscan transmitir con 'Yo soy el abismo'?

J.C.M.E.: La canción aborda desde la lírica los lugares internos de la mente humana. Entendemos al ser humano como una mezcla de luces y sombras; cuando las sombras no se atienden, pueden desencadenar situaciones fatales. Es la primera vez que abordamos abiertamente la vulnerabilidad y la salud mental. En lo musical, es un tema crudo y directo que sirve como abrebocas de un disco con múltiples facetas.



¿Cómo ha sido el proceso personal de adentrarse en sus propias sombras como compositores?

J.C.M.E.: Ha sido un proceso ligado a la existencia y al acceso a la información. Desde la pandemia nos acercamos a lecturas sobre el diálogo interno y la conciencia del presente. Cuando te atreves a observar lo que defines como sombra, estás dispuesto a tomar decisiones que guíen tu bienestar. Se trata de tomar distancia reflexiva para gestionar esas emociones de la mejor manera.



Al cumplir 10 años de trayectoria y participar en la edición de los 30 años del festival, ¿visualizan a Boca de Serpiente cumpliendo 30 años de carrera?

S.T.P.: Desde luego que sí. Aunque honramos la impermanencia y no construimos el proyecto desde el apego, este es nuestro proyecto de vida. Le creemos, tenemos visión y proyección, y trabajamos diariamente para que siga creciendo con intención.



Aunque en tarima se presentan únicamente dos músicos, hay un equipo amplio detrás. ¿Cómo gestionan esa estructura de trabajo?

J.C.M.E.: Nos encanta haber compartido con personas muy profesionales en cada área: fotógrafos, realizadores visuales, productores de audio, nuestro crew de escenario liderado por José Manjarrez, ingenieros de sonido y equipos de comunicación.



S.T.P.: En el escenario nos ven a nosotros dos, pero detrás, para un festival como Rock al Parque, nos acompaña un crew de siete u ocho personas asegurando la operación técnica y logística. Es importante visibilizar el trabajo de todo el equipo.



¿Cómo perciben la recepción del público de la capital hacia su trabajo?

J.C.M.E.: Nos sentimos muy afortunados. El comentario constante que recibimos es que no suena como una propuesta de solo dos personas, sino como algo mucho más amplio en términos de potencia e identidad.



¿Qué consejo le darían a una agrupación emergente que se presenta por primera vez en Rock al Parque?

S.T.P.: Lo primero es asumir las convocatorias con máximo rigor técnico y administrativo. Rock al Parque es marca ciudad, una vitrina enorme y un amplificador indispensable para la escena bogotana. Lo segundo es abordar la oportunidad con la seriedad que merece para abrir puertas, generar alianzas y circular.



J.C.M.E.: Y adicionalmente, no perder la capacidad de sorpresa y usar el festival como punto de partida. No ver la presentación como una meta alcanzada, sino como un nuevo punto cero a partir del cual seguir proyectando la carrera.



¿Qué impacto tuvo para ustedes su primera participación en el festival?

S.T.P.: Tras nuestro primer Rock al Parque realizamos giras por Chile y Argentina. También tuvimos acercamientos con marcas de instrumentos internacionales como Gibson y posteriormente, en 2024, realizamos fechas en México. El festival abre ventanas de circulación internacional muy importantes.



¿Qué agenda de presentaciones y proyectos tiene Boca de Serpiente tras su paso por Rock al Parque?

S.T.P.: Tendremos dos fechas en Miami y Fort Lauderdale a finales de octubre. Posteriormente, el 27 de noviembre presentaremos el espectáculo Entre Lunas y Reptiles en el Teatro Libre de Chapinero en Bogotá, una fecha especial junto a la agrupación Una Noche en Bogotá con versiones adaptadas, invitados e innovaciones escénicas.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co