Sandra Bullock rompe el silencio sobre la muerte de su esposo: "Se fue antes que su cuerpo"

Luego de tres años del fallecimiento de su esposo, la actriz Sandra Bullock ha decidido hablar por primera vez a los medios sobre el duelo. La famosa de 62 años detalló en un podcast cómo vivió la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica de Bryan Randall, su pareja, y cómo enfrentó su fallecimiento mientras cuidaba de sus hijos.

Bullock habló en el podcast SmartLess sobre los difíciles momentos que atravesó junto al fotógrafo, luego de que fuera diagnosticado con ELA y poco a poco su estado de salud se fuera desgastando hasta acabar con su vida en agosto de 2023. La actriz también reveló detalles de lo que pasó después y por qué ha guardado silencio durante tres años sobre el tema.



¿Qué dijo Sandra Bullock sobre la muerte de su esposo?

En primera medida, la actriz de 'Ocean 8' destacó que el diagnóstico de la enfermedad llegó a su hogar en plena pandemia mundial por el covid-19, lo que hizo que todo fuera más complicado para su familia y especialmente para ella, pues tenía que soportar el "enorme peso" de cuidar de su esposo y sus hijos. Recordó que Randall intentó seguir fuerte tras la noticia y por eso su diagnóstico no era un tema del que quisiera o permitiera hablar. "Me pidió que no revelara [su diagnóstico]. No se me permitía hablar de ello. Esa fue su petición y lo intenté; la respeté".

Sandra Bullock comentó que desde el momento que conoció la enfermedad que enfrentaba su marido, en ese entonces de 57 años, ella "empezó el duelo", por lo que también señaló que el fotógrafo "estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación".



La actriz de 'Miss Simpatía' también sorprendió al indicar que "tienes que planificar en silencio. Y se me da muy bien planificar cuando hay una enfermedad", refiriéndose al tener que pensar en la vida sin si pareja, cuando él todavía estaba con vida. Bullock señaló que su facilidad para ello podría deberse a que su padre había sufrido accidentes y que su madre había tenido cáncer. "No me da miedo, no la enfermedad en sí, eso no me da miedo. Puedo afrontar y lidiar con casi cualquier cosa", pero que lo que más complicó su situación ver a sus hijos, especialmente a la más pequeña, lidiando también con el proceso.



Reconoció que el momento más grave fue cuando Randall dejó de ser él mismo. "Cuando la enfermedad física se sumó al aspecto de la salud mental, y es algo de lo que la gente no habla, se produjo una combinación nefasta, una situación realmente sombría ... La persona que yo amaba se fue mucho antes de que se fuera el cuerpo".

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Aunque Bullock cumplió con el deseo de su esposo de no hablar de su diagnóstico, reveló que su hermana y sus amigas más cercanas, Jennifer Aniston y la esposa de Jason Bateman, Amanda Anka, fueron su gran apoyo. Fue por eso que el padecimiento de Randall solo se conoció en agosto de 2023, cuando la familia publicó un comunicado informando sobre su fallecimiento. En ese entonces, escribieron que el fotógrafo falleció "en paz tras una batalla de tres años contra la ELA… Bryan decidió desde el principio mantener en privado su experiencia con la ELA y quienes le cuidábamos hicimos todo lo posible por respetar su deseo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co