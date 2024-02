¿Se copió Karol G? Dicen que su nueva canción se parece a otro famoso tema

El 14 de febrero, además de celebrar su cumpleaños, Karol G presentó en plataformas su nueva canción llamada Contigo. Se trata de una nueva colaboración de la paisa con DJ Tiesto y en la que también apare Young Miko acompañándola en el video.

La canción fue lanzada a las 7:00 p. m. (hora Colombia) del miércoles y rápidamente ascendió al número 1 de las tendencias de YouTube y, en menos de 24 horas, superó los 3 millones de visualizaciones.

Contigo es la primera canción que Karol G presenta en este 2024, luego de vivir un 2023 lleno de éxitos y, recientemente, haber recibido su primer Grammy anglo por su álbum Mañana será bonito. "No quiero vida si no es contigo", canta la artista en el tema, una frase con la que sus fanáticos mexicanos la sorprendieron en un reciente concierto.

Don't Be Shy fue la primera canción en la que Karol G colaboró con el DJ neerlandés Tiesto. Además, después hicieron una versión electrónica de Provenza para el álbum Mañana será bonito: Bichota Season. Ahora lanzan su segunda colaboración musical en Contigo.

Publicidad

De la misma forma Karol G ya había trabajado con la puertorriqueña Young Miko en la canción Dispo de la segunda versión de su álbum Mañana será bonito. Aunque en esta ocasión Young Miko no canta, acompaña a la paisa en el videoclip retratando una relación amorosa entre las dos.

Esto último ha incomodado a algunos fanáticos de La Bichota que esperaban que en la canción se confirmara su relación amorosa con Feid y no que apareciera con otra persona.

Las primeras impresiones a la nueva canción de Karol G han sido positivas por parte de sus seguidores; sin embargo, un sentimiento general los ha identificado y es que el tema se parece a otra famosa canción. Se trata de el éxito de 2007 interpretado por la británica Leona Lewis, Bleeding Love.

Publicidad

Realmente, Contigo es una reinterpretación de la famosa canción en inglés. Es por esto que en los créditos del tema aparece Ryan Tedder, quien también escribió y produjo Bleeding Love en 2007.

"En lo único que puedo pensar es: 'keep bleeding I keep keep bleeding love'", "Me encanta la referencia", "Suena muy parecido", se lee en algunas de las reacciones a Contigo en las que algunas personas aplauden el parecido y otros lo cuestionan.