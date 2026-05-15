Shakira habla de sus discos y significado de Las mujeres ya no lloran: "Transformaron mis lágrimas"

En exclusiva con Noticias Caracol, Shakira reveló detalles sobre los álbumes que han marcado su carrera y que han representado una parte fundamental de su vida. Sobre su disco Pies Descalzos, lanzado en 1995, la artista lo describió como “magia pura” y aseguró que fue un álbum que “me permitió llegar a tantos rincones de Latinoamérica. Fue un álbum en el que me empecé a descubrir a mí misma como artista...Las cosas que quería decir y las barreras que quería romper”.

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Sobre Laundry Service, publicado en 2001, la barranquillera afirmó que “fue un verdadero desafío, un reto intelectual para mí, sobre todo porque casi ni hablaba inglés cuando escribí este álbum.. Hablaba muy mal inglés, pero tenía la ambición de llegar al al mercado norteamericano y de mostrar quiénes éramos los latinos, quiénes éramos los colombianos y contarle al mundo también quién era yo”.



"Transformación de mis lágrimas": sobre disco Las mujeres ya no lloran

Además, habló sobre su más reciente álbum, Las mujeres ya no lloran, del que aseguró que “es el álbum de la transmutación del dolor en creatividad. La transformación de mis lágrimas y de las lágrimas de muchas personas que han pasado por cosas similares a las mías en diamantes”.

La artista también reveló que ya está escribiendo su próximo álbum y afirmó que, después de más de 30 años de carrera, se siente “más apasionada, más enamorada de mi carrera más que nunca. Siento que es el principio”.



Lo que dijo sobre su lanzamiento 'Dai Dai' para el Mundial 2026

La artista colombiana revela detalles sobre su nueva canción oficial para la Copa Mundial 2026, titulada 'Dai Dai'. Esta producción no solo representa su regreso a la máxima cita del fútbol, sino que integra una misión social en colaboración con su fundación para generar un impacto global a través de la educación. Según la cantante, el tema posee un significado especial en comparación con sus participaciones previas en otros mundiales debido a su propósito humanitario.



“En este mundo dividido y fracturado vemos hoy la importancia de invertir en la educación, de darles oportunidades a los niños para que sean los campeones del mañana”. La iniciativa ya ha logrado recaudar 40 millones de dólares que se destinarán a programas educativos del mundo. El objetivo inicial es "recoger 100 millones de dólares inicialmente” para dedicar esos recursos a la educación de niños a nivel mundial.



Con ello espera que los pequeños logren “sus sueños y sus metas como lo hicieron Messi, Pelé, Ronaldo, como lo hicieron esos campeones que vamos a estar viendo en la final, durante el Mundial y que alguna vez fueron niños que tuvieron dificultades, pero que no se rindieron porque tuvieron a alguien a su lado que creyó en ellos”.



¿Qué espera para su participación en la final del Mundial?

En cuanto al espectáculo de la final del Mundial, Shakira compartirá escenario con figuras como Madonna y el grupo surcoreano BTS. La artista expresó su entusiasmo por colaborar con la Reina del Pop y manifestó su intención de incluir al público en su presentación. "Yo quiero también que muchos niños puedan también bailar conmigo o personas que puedan bailar conmigo quizá ahí en la final. Y a mí se me está ocurriendo una idea que de pronto la gente que empieza a mandar sus videos bailando ‘Dai Dai’, de todas esas personas que manden sus videos y todos los niños que manden sus videos, tener quizás la oportunidad de escoger sí algunos vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no? Todo es posible”, afirmó la cantante sobre esta iniciativa.

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Esta será la cuarta vez que la barranquillera participe en una cita mundialista, ya casi imprescindible en su carrera. En Alemania 2006 lo hizo con ‘Hips Don’t Lie’; en Sudáfrica 2010 interpretó el exitoso ‘Waka Waka (This Time for Africa)’; y en Brasil 2014 estuvo en la ceremonia de clausura con ‘La La La’. “No creo que nadie conciba un mundial sin mí, pero ha sido mi destino como artista y como persona”, dijo entre risas.

Finalmente, envió un mensaje de gratitud a su país natal, declarando que "Colombia es mi vida, son mi familia, son mi fuerza y han estado ahí siempre para mí en las buenas en las malas. Son mi inspiración. Gracias por acompañarme, gracias por darme tantos ánimos cuando los necesito".