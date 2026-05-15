Shakira habla de Madonna y cuenta la idea que tiene para su presentación en la final del Mundial

Luego de la publicación oficial de la canción 'Dai Dai' y tras confirmarse su actuación en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, la barranquillera Shakira habló en exclusiva con Noticias Caracol y reveló detalles de lo que viene en el evento deportivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Para mí es un sueño volver a cantar en la final y que hayan escogido mi canción como la canción oficial. Veía la portada y decía: ‘no puedo creer que esto esté pasando otra vez’”, contó emocionada.



Quiere que sus fans bailen con ella en la final

También se refirió a lo que va a ser su actuación con Madonna, subrayando que será “un honor” estar al lado de la reina del pop y también de BTS. Y contó una curiosa idea que le surgió para la presentación en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio.

“Quiero también que muchos niños y personas puedan bailar conmigo en la final. Se me está ocurriendo una idea: que la gente empiece a mandar sus videos bailando 'Dai Dai' y tener la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. Todo es posible”, dijo la barranquillera en Noticias Caracol.



Shakira también explicó que la canción 'Dai Dai' tiene un propósito: “En este mundo dividido y fracturado vemos hoy la importancia de invertir en la educación, de darles oportunidades a los niños para que sean los campeones del mañana”. Y reveló que las ganancias del himno del Mundial de Fútbol 2026 se destinarán a la educación de niños a nivel mundial. Esperan recoger inicialmente 100 millones de dólares.



Quiere que los pequeños logren “sus sueños y sus metas como lo hicieron Messi, Pelé, Ronaldo, como lo hicieron esos campeones que vamos a estar viendo durante el Mundial y que alguna vez fueron niños que tuvieron dificultades, pero que no se rindieron porque tuvieron a alguien a su lado que creyó en ellos”.



Shakira en los mundiales

La barranquillera ya es casi imprescindible en los mundiales. Esta será la cuarta vez que Shakira participe en una cita orbital. En Alemania 2006 lo hizo con el tema 'Hips Don't Lie'; en Sudáfrica 2010 interpretó el éxito Waka Waka (This Time for Africa); en Brasil 2014 estuvo en la ceremonia de clausura cantando 'La la la'.

Publicidad

Entre risas, dijo “no creo que nadie conciba un mundial sin mí, pero ha sido mi destino como artista y como persona” e hizo una mención especial sobre el exfutbolista Gerard Piqué, el padre de sus hijos Milan y Sasha.

“Pensar que si no hubiera sido por Waka Waka no hubiera conocida al padre de mis hijos, quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado. Son mis wakabebés, vinieron al mundo a partir de esa canción, fue una canción mágica que es una de las más importantes de mi carrera, de mi historia musical”, enfatizó.



El mensaje para Colombia

“Colombia es mi vida, son mi familia, son mi fuerza, han estado ahí siempre para, en las buenas y en las malas, son mi inspiración. Gracias por acompañarme, gracias por darme tantos ánimos cuando lo necesito, los amo y los llevo siempre en el corazón. Gracias por ser mi familia”, expresó la colombiana visiblemente conmovida durante la entrevista.