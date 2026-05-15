Shakira revela que previo a concierto en Río de Janeiro recibió una "mala noticia" de su papá

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, la cantante colombiana Shakira se refirió al concierto que llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, al que asistieron más de dos millones de personas, y cómo previo al show le dieron una mala noticia de su papá, William Mebarak Chadid, quien enfrenta problemas de salud. La intérprete también habló sobre su canción del Mundial 2026 ‘Dai Dai’ y lo que se viene en su carrera musical.



Para la barranquillera, este concierto en Brasil “fue realmente impresionante. Fueron alrededor de 2 millones y medio de personas, por lo que entiendo. Y fue, bueno, uno de los momentos más increíbles para recordar en mi carrera”.

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Sin embargo, previo al enorme espectáculo y las millones de personas que la esperaban para corear sus más grandes éxitos, Shakira vivió un momento difícil, el cual compartió con Noticias Caracol: “Fue un día en que recibí una mala noticia de mi papá, pero bueno. Fue un poco difícil hacer un concierto en esas condiciones porque sabía que mi papá estaba un poco enfermo ese día, pero lo logré por el público que estaba ahí presente, dándome toda la fuerza. Es uno de los momentos más icónicos para recordar realmente”.



Shakira habla sobre qué se hará con los recursos de su canción del Mundial 'Dai Dai'

En cuanto a su canción ‘Dai Dai’, himno oficial del Mundial 2026, Shakira dijo que “esta canción yo creo que es tiene un significado mucho más especial que cualquier otra en cualquier otro Mundial porque tiene un propósito y el propósito es que, en este mundo dividido y facturado que vemos hoy, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades a tus niños para que sean los campeones del mañana sea realmente lo que se robe el show en ese escenario de la final del Mundial. Tenemos contados los días, pero ya vamos avanzando muy bien. Se han recogido 40 millones de dólares para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad y eso es lo que queremos lograr en distintos lugares del mundo también; desde México hasta Uganda, hasta Río de Janeiro e hasta Mumbai. La idea es que podamos recoger 100 millones de dólares inicialmente para poder dedicar esos fondos para el fondo de educación de la FIFA y de Global Citizen a programas de educación de calidad en todo el mundo”.

Agregó Shakira que “esta canción viene de la mano de una campaña que se llama ‘We Are Ready’, y significa estamos listos, porque estamos listos para trabajar por las necesidades básicas de nuestros niños, especialmente la educación, y porque estamos listos y ellos están listos también para crecer, para para ascender y para lograr sus sueños y sus metas como lo hicieron Messi, Pelé Ronaldo, como lo hicieron todos esos campeones que vamos a estar viendo en la final, que vamos a estar viendo durante el Mundial y que alguna vez fueron niños que pasaron por dificultades, pero que no se rindieron porque tuvieron a alguien a su lado que creyó en ellos”.



Shakira habla sobre su futuro musical

Sobre lo que se viene para su carrera, Shakira dijo que “ahora vuelvo a Estados Unidos a realizar la segunda parte de mi gira en ese país. Vamos a estar cantando en muchas de las ciudades donde van a haber los partidos del mundial. Entonces, también yo creo que todo el clima que se va a generar alrededor de los conciertos va a ser bastante especial y muy futbolero. Y luego sí los 12 conciertos que tenemos planeados en Madrid, que será la residencia europea, que será la oportunidad para encontrarme con todos mis fans europeos, que hace rato no veo”.



Finalmente, Shakira envió un mensaje para el pueblo colombiano: “Colombia es mi vida. Son mi familia, son mi fuerza, han estado ahí siempre para mí en las buenas, en las malas, son mi inspiración y que gracias por acompañarme, gracias por darme tantos ánimos cuando los necesito. Los amo y los llevo siempre en el corazón a mi Colombia, a mi tierra, a mi gente de Barranquilla. Gracias por ser mi familia”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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