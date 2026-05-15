¿A que destinará Shakira las ganancias de su canción ‘Dai Dai’, himno del Mundial de Fútbol 2026?

El mundo está escuchando la nueva canción de Shakira, ‘Dai Dai’, que salió con motivo especial de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La colombiana vuelve a prestar su voz para un nuevo himno de esta edición del mayor evento deportivo del balompié después de algunos años de ausencia en esta fiesta del fútbol. La colombiana reveló a qué destinará las regalías de esta nueva producción y las razones de la decisión.



Shakira lanzó la canción este 14 de mayo en Nueva York y tiene dos componentes my importantes: la música y la misión social que tiene como trasfondo. Para ella, ‘Dai Dai’ tiene un significado mucho más especial que las dos canciones que hizo con anterioridad para otros mundiales por su razón de ser. “El propósito es, en este mundo dividido y saturado que vemos hoy, la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades a los niños para que sean los campeones del mañana, sea realmente lo que es provecho en ese escenario de la final del Mundial”.

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El objetivo de esta iniciativa es recoger un monto total de 100 millones de dólares que irán hacia el Fondo de Educación de la FIFA y de Global Citizen a programas de educación de calidad en todo el mundo. La canción sale a la luz con una alianza a la campaña We Are Ready. “Significa ‘estamos listos’, porque estamos listos para trabajar por las necesidades básicas de nuestros niños, especialmente la educación y porque estamos listos y ellos están listos también para crecer, para ascender y para lograr sus sueños y sus metas, como lo hicieron Messi, Pelé, Ronaldo, como lo hicieron todos esos campeones que vamos a estar viendo en la final, que vamos a estar viendo durante el Mundial y que alguna vez fueron niños que pasaron por dificultades, pero que no se rindieron porque tuvieron a alguien a su lado que creyó en ellos”, explicó.



La artista detalló que hasta el momento se han recogido 40 millones de dólares para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad. “Eso es lo que queremos lograr en distintos lugares del mundo también, desde México hasta Uganda, hasta Río de Janeiro, hasta Mumbai”, ejemplificó Shakira.

“Es lo que tenemos que hacer ahora nosotros como sociedad, creer en nuestros niños y hacer todo lo que podamos, destinar todos nuestros esfuerzos a que ellos sean el tema principal de este mundial, el tema principal de este mundial y de los próximos mundiales”, declaró.



Para Shakira, trabajar de mano con la FIFA para llevar más educación es un sueño hecho realidad, en el que ha trabajado desde los 18 años. El audio oficial en Youtube ya suma un millón de vistas después de 18 horas del estreno.



María Paula Rodríguez Rozo

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