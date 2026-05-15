Shakira revela por qué 'Waka Waka' es la canción más importante de su vida: "Mis wakabebés"

La relación entre Shakira y los mundiales de fútbol volvió a tomar fuerza tras el lanzamiento de 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa Mundo 2026. En una entrevista concedida a Noticias Caracol, la artista habló sobre lo que han significado para ella los temas que ha interpretado para este evento deportivo y aseguró que, más allá del éxito musical, esas canciones terminaron marcando su vida personal.

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La barranquillera recordó especialmente el impacto que tuvo 'Waka Waka', canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, no solo en su carrera sino también en su historia familiar. Según contó, fue gracias a ese momento profesional que conoció al padre de sus hijos y, años después, llegaron Milan y Sasha, a quienes llamó entre risas sus "wakabebés".

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Y es que la barranquillera nunca imaginó que terminaría tan ligada a las Copas Mundo. Sin embargo, con el paso de los años, su nombre quedó conectado a algunos de los himnos más recordados del torneo, como 'Waka Waka' y 'La La La', además del nuevo sencillo 'Dai Dai'.



Shakira dice que 'Waka Waka' cambió su vida fuera de los escenarios

La artista explicó que 'Waka Waka' ocupa un lugar especial dentro de toda su discografía porque representó un punto de quiebre tanto en lo profesional como en lo personal.



"Si no hubiera sido por Waka Waka, quizá no habría conocido al padre de mis hijos", afirmó durante la entrevista. También señaló que sus hijos son "lo mejor" que le ha dejado la vida y relacionó directamente ese momento con todo lo que vino después de la canción del Mundial de 2010.

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En la entrevista, Shakira también reveló que el dinero que reciba por las reproducciones y visualizaciones de 'Dai Dai' será destinado a causas educativas. La cantante explicó que donará el 100% de las regalías del tema al fondo educativo de la FIFA. Según indicó, cada vez que la canción sea escuchada en plataformas digitales, suene en radio o el video oficial sea reproducido, esos recursos ayudarán a financiar proyectos para niños y jóvenes.

"Es un esfuerzo común", señaló la artista barranquillera, al referirse a la posibilidad de que millones de personas aporten indirectamente a iniciativas relacionadas con educación a través de la música. Shakira insistió en que actualmente las prioridades deben estar enfocadas en generar más oportunidades para la infancia y aseguró que espera que la canción permita recaudar los fondos necesarios para apoyar programas educativos en diferentes partes del mundo.

¿Qué significa para Shakira volver a cantar en la final de un Mundial de fútbol? Esto respondió la cantante barranquillera en entrevista con Noticias Caracol.



Siga la entrevista en vivo >> https://t.co/myNuA49WMl pic.twitter.com/s84NI7BsqM — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 15, 2026

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Lo que Shakira quisiera poder hacer en la final del Mundial 2026

La colombiana, que considera un honor presentarse junto a Madonna y BTS, quisiera que “muchos niños puedan también bailar conmigo o personas que puedan bailar conmigo quizá ahí en la final. Y a mí se me está ocurriendo una idea que de pronto la gente que empieza a mandar sus videos bailando ‘Dai Dai’, de todas esas personas que manden sus videos y todos los niños que manden sus videos, tener quizás la oportunidad de escoger sí algunos vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no? Todo es posible”.

También reconoce que “es un sueño volver a cantar la final y que hayan escogido mi canción como la canción oficial, veía la portada de la canción y decía, ‘no me lo puedo creer que esto esté pasando otra vez’, pero así es la vida. La vida está llena de sorpresas y esta vuelve a ser una de ellas para mí”.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co