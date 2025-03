Shakira recuerda a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina: "Siempre conmigo"

Shakira y su gira Las Mujeres Ya No Lloran continúa su recorrido por la región, la cual, aunque ha tenido algunos inconvenientes, también ha estado cargada de sentimentalismo y nostalgia. En su paso por Argentina, la colombiana hizo una emotiva dedicatoria al fallecido Gustavo Cerati, un artista que marcó la historia de la música en español.

Dos conciertos agotados en el Campo Argentino de Polo y la aparición de la familia de Antonio de la Rúa , expareja de Shakira, en el evento, despertaron rumores entre el público, quien hace unos años fue testigo de una de las relaciones más mediáticas de la farandula latina.

Otro de los puntos clave de los conciertos estuvo relacionado con una declaración de Shakira al fallecido Gustavo Cerati, un colega y amigo de quien dice lleva en su corazón.

"En esta ciudad, en este país, está una buena parte de mi vida, ustedes lo saben. Tantos recuerdos de ustedes, de amigos entrañables que ya no están, pero que siempre llevaré conmigo, como Gustavo Cerati, y ustedes que siempre han estado allí cuando más lo he necesitado", expresó ante su público, quien no dudó en aplaudirla.

Los halagos no fueron solo dirigidos al extinto líder de Soda Stereo, sino también a su público argentino, al cual les dijo: "Ustedes han sido mi fuerza, me han levantado. Gracias, Argentina, por comprenderme, apoyarme, por quererme tanto como yo los quiero a ustedes".

No estábamos preparados para escuchar a Shakira recordar a Gustavo Cerati 😭❤️‍🩹🇦🇷 pic.twitter.com/zPeJ8Icqgf — Feat Música (@feat_musica) March 8, 2025

La relación de Shakira y Cerati

La relación entre Shakira y Gustavo Cerati iba más allá del colegaje, surgiendo incluso fuertes rumores de que, en algún momento, ambos mantuvieron una conexión sentimental. Aunque esto nunca se confirmó, es bien sabido que tuvieron una amistad e incluso compartieron escenario.

Su vínculo comenzó en 2005, puesto que Cerati hizo parte del equipo de productores del álbum Fijación Oral vol. 1 y Oral Fixation vol. 2. The Day And The Time y No, algunas de las canciones donde Shakira sale en colaboración con el argentino.

Gustavo Cerati falleció a los 55 años el 4 de septiembre de 2014, tras pasar cuatro años en coma en una clínica de Buenos Aires, después de sufrir un accidente cerebrovascular durante un concierto en Venezuela en mayo de 2010.

Antes y durante el coma, Shakira ocasionalmente le dedicó mensajes de amistad y reconocimiento a su trabajo. Mientras estaba inconsciente, le dio un mensaje de aliento antes de una de las presentaciones de uno de sus temas más reconocidos.

"No importa qué tan mal se vean las cosas, hay luz al final del camino. Esta canción quiero dedicársela a mi gran amigo Gustavo Cerati. Gustavo, después de la tormenta, sale el sol", le expresó en dicha ocasión.

Shakira (izq.) y el argentino Gustavo Cerati actúan durante un concierto benéfico de ALAS celebrado en Buenos Aires el 17 de mayo de 2008. JUAN MABROMATA/AFP

