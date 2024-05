Shakira y los lujos que Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, tendrá en su boda

Desde hace meses la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant es noticia a nivel mundial. Ahora, Shakira se une a las noticias relacionadas con este importante evento, pues medios internacionales han dado a conocer que será la artista pop que cantará en la segunda celebración previa a la boda del heredero.

Anant Ambani es el hijo menor del hombre más rico de Asia y el décimo en el mundo, Mukesh Ambani. Según Forbes, el patrimonio de este magnate es de hasta 115 mil millones de dólares, una fortuna que proviene del sector petroquímico, petrolero, de las telecomunicaciones, comercios minoristas y servicios financieros.

Anant Ambani y su novia Radhika Merchant dejaron al mundo boquiabierto con la lujosa celebración de su pre-boda en la India, evento en el que se presentaron personas influyentes de todo el planeta y que tuvo como artista central a Rihanna. Ahora la fiesta continúa en un crucero por el Mediterráneo al que próximamente llegará Shakira.

Los lujosos detalles de la boda de Anant Ambani

Esta segunda celebración previa a la boda, que se tiene prevista para el próximo 12 de julio, se llevará a cabo en el crucero Celebrity Ascent, uno de los más grandes del mundo junto con el Icon of the Seas de Royal Caribbean, construido en 2023 especialmente para Mukesh Ambani, quien no escatima en gastos a la hora del matrimonio de su heredero.

Por ahora, se dice que el magnate ha superado los 100 millones de dólares en gastos para esta ceremonia.

El viaje por el Mediterráneo empieza este miércoles y va hasta el 1 de junio, con 800 exclusivos invitados que fueron transportados en 15 aviones privados. Para garantizar la atención de los invitados en el crucero estarán varios chefs internacionales con estrellas Michelin.

¿Cuánto cobra Shakira por su presentación privada?

Según el portal IndiaTimes Shakira estaría cobrando entre 10 a 15 millones de rupias indias por esta actuación privada, eso es, entre 460 y 700 millones de pesos colombianos. En el caso de Rihanna, establecieron que le pagaron 74 millones de rupias, más de 3.400 millones de pesos colombianos.

