Taylor Swift aumentó reproducciones en Colombia tras los Grammy 2024

La más reciente edición de los Grammy resonó en Colombia, más allá de los artistas nacionales que estuvieron presentes, por la música de todos los famosos que hicieron parte de la gala. Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish y Dua Lipa aumentaron considerablemente sus reproducciones.



A nivel mundial, los Grammy 2024 fueron los más vistos luego de cuatro años. Su impacto no solo fue en la televisión y plataformas de streaming en las que se transmitió, sino también en las de reproducción musical.

Aunque artistas como Karol G, Maluma y Juanes fueron importantes en la edición 66 de los Grammy , en Colombia los fanáticos de la música demostraron el impacto que tuvieron los premios con sus reproducciones en las plataformas digitales.

Taylor Swift fue la artista cuyas canciones fueron más buscadas en Colombia tras la gala, con un aumento de hasta el 97%. La californiana ganó varios premios y se convirtió en la única artista en ganar cuatro veces el Grammy a mejor álbum del año.



Canciones como You're On You Own Kid, Anti-Hero o Karma fueron de las más escuchadas tras la premiación. Esto también tuvo que ver con el anuncio que la estrella hizo al recibir el primer premio de la noche, informando que lanzará su próximo álbum en unos meses.

Miley Cyrus, quien ganó su primer Grammy tras 16 años de carrera en esta gala, también destacó entre los oyentes colombianos. Su canción Flowers, que presentó en vivo en Los Ángeles, aumentó considerablemente en las búsquedas de Colombia, con un 46% más de reproducciones.

De la misma forma, la canción What Was I Made For, que interpretó Billie Eilish en la ceremonia y por la que ganó el premio a mejor canción para película, se escuchó más en las plataformas de reproducción en Colombia tras los premios.



El fenómeno también llegó a artistas como Dua Lipa y Olivia Rodrigo que, aunque no ganaron premios, causaron impacto con sus presentaciones en vivo durante los Grammy 2024.