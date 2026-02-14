Integrantes de Morat fueron atacados por supuesta therian en Argentina: todo quedó en video

La banda bogotana Morat se encuentra en Buenos Aires, Argentina, tras su paso por el Festival de Peñas de Villa María y para su primera presentación en el Cosquín Rock el domingo 15 de febrero. Los colombianos han estado recorriendo algunas zonas de la capital argentina y compartiendo con sus fans.

Sin embargo, en medio de un recorrido que realizaban por Palermo, los colombianos vivieron un momento incómodo y posiblemente peligroso cuando se abalanzó sobre ellos un 'therian'. Por fortuna, el equipo de seguridad de la banda reaccionó de inmediato y la situación no pasó a mayores.



¿Qué fue lo que le pasó a Morat en Argentina?

Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas salían tras haber dado una entrevista al canal de streaming OLGA y caminaban por Palermo Hollywood, donde decenas de fanáticos los esperaban. Como es costumbre, los artistas saludaron, se tomaron fotos y firmaron objetos a sus seguidores mientras caminaban rumbo a su vehículo.

Pero en medio de ese ambiente que ya es común para los colombianos, ocurrió algo que generó preocupación y que quedó registrado en los videos y transmisiones en vivo que hacían los fanáticos de la banda colombiana. Una joven disfrazada se abalanzó sobre uno de los integrantes de la agrupación, lo que generó algunas alertas y la reacción inmediata del equipo de seguridad.



Según los videos y la prensa argentina, una 'therian' atacó a los integrantes de la banda. Este hecho por fortuna no pasó a mayores, debido a la oportuna reacción del equipo de seguridad de Morat, pero las grabaciones de lo ocurrido se hicieron virales en las redes sociales.



¿Qué es un therian?

En algunos países de América Latina la palabra therian ya es un debate importante y ocupa titulares de importantes noticias. Se trata de personas que aseguran sentirse identificadas con animales. Por este motivo, utilizan máscaras y accesorios que los caracterizan y adoptan algunos comportamientos asociados a los animales en lugares públicos.

"Nunca creí ver a un therian atacando a uno de los de Morat en la puerta de mi trabajo", se lee en algunas de las reacciones en redes sociales al video del ataque de un therian a Morat. “Es una persona disfrazada, vamos...”, “un psiquiatrico mejor dicho”, “se están poniendo peligrosos, que intervenga fauna”, “urgente ley de salud mental”, escribieron otros usuarios de las redes.

Sin embargo, también hay quienes aseguran que la joven no es una therian. Los diferentes clips de lo ocurrido muestran diferentes versiones, algunos aseguran que la chica que corrió hacia los músicos colombianos no iba vestifa como una therian, pero otros debaten el punto señalando que corrió y saltó sobre los músicos como, en otras ocasiones, lo han hecho algunos therian con otras personas en las calles.

