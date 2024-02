Tuti Vargas revela detalles de su lucha contra la depresión: "Me costaba decir cómo me sentía"

Tras dos años de haber revelado en sus redes sociales que sufría depresión, la creadora de contenido Tuti Vargas contó cómo avanza su proceso de recuperación. La famosa también entregó algunos consejos para aquellas personas que empiezan a notar alertas sobre su salud mental o la de sus seres queridos.

En diálogo con Día a Día, de Caracol Televisión, Tuti Vargas celebró tener una salud mental mucho más sana, luego de varios años enfrentando un proceso contra la depresión. Actualmente, su contenido en redes sociales está enfocado en el cuidado físico y mental a través del yoga.

Tuti Vargas recordó que en 2020 "me sentía triste, era algo muy profundo y no entendía por qué". En medio de la pandemia, cuando el mundo tuvo que confinarse, la creadora de contenido empezó a enfrentar episodios de tristeza que no comprendía, pues, a pesar de la situación mundial, en su caso personal podía estar tranquila.

Con el tiempo y ayuda de profesionales, la famosa logró ponerle nombre a lo que estaba sucediendo y era depresión. "Uno se siente vulnerable, a mi me gustaba mucho expresarme y no lo hacía, me costaba decir cómo me sentía". Es por eso que al principio no quiso pedir ayuda, pero el cansancio de todo el día, el no querer pararse de la cama y dormir en exceso la hicieron prender sus alarmas.

"Fue un trabajo duro, porque es ir a las raíces e interpretar qué pasó, por qué me siento así. Realmente uno nunca se toma el tiempo, en medio de las obligaciones diarias, de analizar qué tiene, qué traumas hay en su vida", aseguró.

Tuti Vargas señaló que con el tiempo pudo identificar todos los sentimientos e inseguridades que la llevaron a padecer depresión, incluso atrayendo a su vida a personas que reforzaban esos problemas. "Ahora atraigo amistades y personas bonitas", reconoció.

Para finalizar, la creadora de contenido invitó a las personas que identifican en su vida falta de motivación, compromiso, sensación de vacío o una tristeza profunda a no tener miedo de pedir ayuda de profesionales e identificar las alertas también en quienes están en su entorno.