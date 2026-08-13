"No es momento de celebrar": Ryan Castro pospone su concierto en Cali tras el terremoto

Ryan Castro, además de solidarizarse con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia y que causó estragos en varias ciudades del país, también tuvo que tomar decisiones difíciles sobre su 'Sendé Tour', la gira de conciertos que próximamente llegaría a una de ciudades afectadas. El artista urbano anunció que ya no podrá presentarse en Cali como lo tenía planeado.

El cantante paisa tenía programadas algunas paradas de su gira de conciertos para este mes de agosto en ciudades como Cali y Bucaramanga; sin embargo, ante la emergencia que el temblor causó en la capital vallecaucana, informó que ese concierto no se llevará a cabo.



¿Qué dijo Ryan Castro sobre concierto en Cali?

A través de un comunicado en sus redes sociales, Ryan Castro señaló que "ante los acontecimientos de las últimas horas en nuestro país y en solidaridad con todas las personas y familias afectadas, el concierto de Sendé The Last Dance programado para el próximo 22 de agosto en Cali será pospuesto". El equipo del artista también señaló que esperan muy pronto poder volver a encontrarse con su público en esa ciudad.

En el comunicado detallaron que todos aquellos que hayan adquirido sus boletas tendrán muy pronto información sobre cuándo será la nueva fecha del concierto en Cali a través de los canales oficiales de

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"La situación que hoy atraviesa nuestro país nos pone ante un escenario de fuerza mayor y, por respeto a quienes están viviendo las consecuencias de esta tragedia, creemos que este es el momento de acompañarnos, ser solidarios y poner el corazón donde más se necesita. Como colombiano, me duele ver a mi gente atravesando momentos como este. Hoy no es momento de celebración. Hoy es momento de estar unidos, de acompañar a quienes sufren y de levantar entre todos a nuestro país", agregó el artista colombiano.

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Por otro lado, Ryan Castro agregó en el pronunciamiento un mensaje para los fanáticos que también lo esperan con sus conciertos en Bucaramanga. "A mi gente de Bucaramanga, nos vemos en la fecha programada, donde además estaremos sumando una serie de acciones para seguir apoyando y aportando a nuestro país. Próximamente más información", concluyó refiriéndose al concierto del 29 de agosto. "Hoy mi corazón está con las familias afectadas y con toda Colombia", finalizó.

Pero esto no es lo único que el artista urbano ha anunciado tras la tragedia ocurrida en el país. Castro ha demostrado que está de la mano de los damnificados y que planea ayudarlos de gran manera, especialmente a los afectados en las zonas de difícil acceso del territorio nacional.

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Ryan Castro y J Balvin coordinaron con la empresa de vuelos chárter Reliance Jets una flota de aeronaves para transportar suministros críticos hacia las zonas de desastre. El primer vuelo, que partió desde Miami con destino a Cali, entregó dos toneladas de elementos de asistencia apenas un día después del sismo. Además, han dispuesto trayectos desde Medellín hacia el Chocó, permitiendo que personal médico voluntario se desplace gratuitamente a los municipios más aislados para brindar atención directa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co