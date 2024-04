Vittorio, eliminado del Desafío XX, habla del momento en que tocó "fondo" con las drogas

Vittorio fue el primer eliminado del Desafío XX y, aunque su temporada en el reality fue corta, su historia de vida encantó a muchos colombianos que ahora lo siguen en redes sociales.



Actualmente, es uno de los miles de televidentes que cada noche se conecta a las 8:00 p. m. con el programa para ver los avances de sus compañeros. A Noticias Caracol reveló que su regreso a la realidad ha sido positivo y que sigue apoyando a su equipo Gamma.

Sin embargo, el equipo naranja no ha tenido una buena racha en la competencia y tiene una mala relación entre sus integrantes. Vittorio dio su opinión sobre lo que ve en la pantalla sobre el comportamiento de sus compañeros.

"Estoy un poco preocupado porque de cierta forma les cogí mucho cariño y el equipo ha ido como alterándose más", asegura, viendo que cada noche el grupo sigue sin conseguir su primera victoria.

Por otro lado, Vittorio analiza que las grandes debilidades del grupo es que "hace falta un liderazgo, los chicos son muy tímidos, Alex es muy conflictivo, Yoifer es un gran atleta, pero no logra integrar esa unión que le hace falta al equipo. Karoline exagera el show, ella cree que está en una telenovela".



Aunque para Vittorio terminó el proceso de la competencia, se quedó en el corazón de los colombianos por su actitud y por su físico. "La gente me ha dado un apoyo enorme en redes sociales, no solo por mi romance con Campanita, sino porque se identificaron conmigo como un gran competidor".



El exdesafiante señaló que, por su apariencia física, muchos lo han calificado de un verdadero superhumano, pero también por la historia de vida que lo acompaña. Vittorio logró superar su adicción a las drogas.

"Yo tuve un proceso difícil, toqué un fondo psiquiátrico, con drogas y muchos problemas. Yo reestructuré mi vida y construí un bienestar integral desde el área física, mental y espiritual", recuerda y, a través de su perfil como @ingenierodelbienestar, les da a las personas sus consejos para conseguir sus objetivos.

Su personalidad atrapó a miles de seguidores en las redes sociales, quienes lo llenan de mensajes positivos. "Me llegan muchos mensajes que me dicen: 'Gracias, me estás cambiando la vida, gracias por compartir lo que haces'. También me llegan coqueteos, miles de cosas pasan ahí".