My Chemical Romance en Colombia: paso a paso para pedir reembolso de dinero tras cambio de fecha

Tras el anuncio del cambio de fecha del concierto de My Chemical Romance en Colombia, muchos de los fanáticos que planeaban asistir se preguntan si pueden pedir la devolución de su dinero en caso de no poder asistir a la nueva fecha. Ticketmaster ha detallado cómo será el proceso.



¿Cuándo será el concierto de My Chemical Romance en Bogotá?

La banda de Nueva Jersey confirmó este 9 de enero en sus redes sociales que "debido a razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia".

"La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026", agregaron en el comunicado. El concierto también contará con la presentación de la banda The Hives y tendrá los mismos horarios de ingreso en el recinto de Vive Claro, según detallaron.



¿Cómo solicitar la devolución del dinero?

Tras el anuncio de My Chemical Romance, Ticketmaster confirmó que las entradas que ya fueron adquiridas por los fans para el show del 22 de enero "seguirán siendo válidas para el concierto del 10 de febrero de 2026 en la misma ubicación".

Para quienes debido a este cambio de fecha ya no puedan asistir al evento, Ticketmaster también habilitó la opción de pedir la devolución del dinero. "Podrán realizar la solicitud de devolución hasta el 14 de Enero de 2026 a través del siguiente enlace: Ticketmaster Colombia, con el asunto: “DEVOLUCIÓN MY CHEMICAL ROMANCE”.



Detallaron que "las devoluciones se realizarán por el valor total de las boletas, sin el cargo por servicio, y serán procesadas de acuerdo con el método de pago inicial utilizado para la compra". Es decir, quienes hicieron su compra con tarjeta débito, crédito u otro medio de pago electrónico "recibirá el reembolso automático al medio de pago utilizado".



Mientras que quienes hicieron su compra en efectivo deberán agregar en su solicitud los siguientes datos:



Nombre completo del comprador

Tipo y número de documento de identificación • del comprador

Número de celular del comprador

Correo electrónico del comprador

Número de entradas adquiridas

Localidad de las entradas

Número de folio (número de orden)

Certificación Bancaria del titular de la compra para efectuar el reembolso

Copia de la cédula de ciudadanía

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL