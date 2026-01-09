Yeferson Cossio tiene recaída de salud y es hospitalizado nuevamente

Yeferson Cossio volvió a aparecer en sus historias de Instagram desde el hospital, esto luego de que hace unas semanas preocupara a sus seguidores y familia por complicaciones en su corazón que lo llevaron a tener una cirugía de emergencia. El influenciador colombiano detalló en su publicación que una vez más está presentando problemas de salud.



¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

A través de sus historias de Instagram, una vez más Cossio se mostró en una habitación de hospital conectado a varios equipos médicos que monitorean sus signos vitales. Desde ayer me volvieron a hospitalizar. Nos vemos 8 p.m. en mi Kick y les cuento todo", escribió el creador de contenido en la publicación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, la promesa de la transmisión en vivo en la noche del miércoles no ocurrió y Yeferson Cossio detalló a sus seguidores que por diferentes razones la transmisión será este viernes en la noche. "Mañana les cuento bien todo lo que ha pasado. Ayer no me dio para hacer el Kick, pero mañana sí o sí lo hago".



¿Qué ha pasado con la salud de Yeferson Cossio?

Cabe resaltar que desde el pasado 22 de diciembre, Yeferson Cossio contó a sus seguidores que estaba enfrentando problemas de salud. En ese momento, el influencer reveló que llevaba dos días hospitalizado por problemas con su corazón, incluso señaló que "casi me muero". En esos días, Cossio fue sometido a una intervención en su corazón para mejorar su funcionamiento.

Sobre la cirugía explicó que "lo que hicieron fue que me enterraron una cosa en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón estuviera bien".



Días más tarde, Yeferson Cossio subió un video en YouTube contando con detalles todo lo que le había pasado. El paisa contó que todo ocurrió mientras estaba de viaje en Cartagena, cuando se despertó sin poder respitrar y con un dolor intenso en el corazón. Luego de pasar por dos clínicas, los médicos determinaron que el corazón del joven está funcionando mal, debido a sus malos hábitos de vida.



En primera medida, Cossio aclaró que cuando su corazón falló no estaba de fiesta ni consumiendo drogas, como algunos internautas creyeron. "Soy adicto al trabajo", confesó el influenciador y detalló que fue todo el esfuerzo que hizo en los últimos meses el que fue desgastando el funcionamiento de su corazón.

Publicidad

Yeferson Cossio dijo que luego de una mala experiencia en un primer centro médico, su equipo de trabajo lo llevó al hospital Serena del Mar. En el camino tuvo múltiples "minidesmayos". Detalló cuando llegó a ese centro médico los profesionales le dijeron que tenía arritmia y su corazón estaba fallando. "Me estabilizaron, pero yo seguía muy mal".

En uno de esos desmayos, el influenciador detalló que "escuché una voz que me dijo 'venga que su papá lo está esperando'". Cabe resaltar que el papá de Cossio murió hace varios años y detalló que eso lo asustó y trató de mantenerse despierto.

Publicidad

Cuando el influenciador ya estaba estabilizado, los médicos empezaron a preguntarle por su estilo de vida, esto para determinar la causa de su problema de salud. "Les conté todo, que duermo día de por medio 4 o 5 horas, y me llevaron una psiquiatra que me dijo que no está bien la manera en la que yo me trato, dijo que era falta de amor, yo lo llamo ganas de comerme el mundo".

En definitiva, luego de la cirugía y salir del centro médico, la recomendación de los médicos fue reposo total para el creador de contenido, que además de dormir poco, mantenía su energía alta a través de varias tazas de café al día y bebidas energizantes. Aunque el famoso le prometió a su novia y a su familia cuidarse más y poner su salud por encima de su trabajo, Cossio se escapó del hospital para cumplir con una obligación de trabajo. Además, en los últimos días, el creador de contenido estuvo trabajando en su propio festival de música electrónica en la playa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL