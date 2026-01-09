Modelo colombiana entró al listado de 'los 100 más lindos del mundo'

La entrada del 2026 dejó al mundo con los resúmenes más importantes del año anterior en cuestión de música, productos y tendencias. Uno de los más esperados es el que hace el medio internacional TC Candler y The Independent Critics reseñando a las 100 personas más hermosas del mundo. Colombia logró tener a una reconocida modelo en este top.



¿Quién es la modelo colombiana que quedó entre los 100 más bellos?

Se trata de Sara Orrego, modelo colombiana de Medellín, quien no solo le dio a Colombia el logro de tener un lugar en el top de los 100 más bellos del mundo, sino que logró estar en los primeros 50 puestos. La paisa quedó en el lugar número 32.

La aparición de Orrego en el listado ha dado de qué hablar en las redes sociales, especialmente de orgullo para los colombianos al ver que Sara Orrego aparece en un listado en el que también están figuras como Nadia Ferrera, Dua Lipa, Ana de Armas, entre otros. Rosé, integrante del grupo surcoreano Blackpink, obtuvo el primer lugar en la edición 2025. Le siguieron la actriz estadounidense Sydney Sweeney y la cantante tailandesa Pharita, que completaron el podio.



¿Quién es Sara Orrego?

Nacida el 1 de marzo de 1997 en Medellín, ha logrado convertir su presencia en redes sociales en una plataforma de proyección internacional. Esta modelo e influencer de 28 años ha consolidado una comunidad de millones de seguidores, principalmente en Instagram, donde combina fotografía, moda y estilo de vida. Su habilidad para conectar con el público y su visión estratégica para construir una marca personal sólida la han posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes del país.

Su carrera comenzó en los concursos de belleza, donde su participación en Señorita Antioquia marcó un punto de inflexión. Aunque no obtuvo el título, su paso por el certamen le abrió las puertas del modelaje profesional y de los medios de comunicación. Con el tiempo, Orrego amplió su presencia al ámbito internacional, destacándose por su participación en producciones para Playboy Instagirls, una plataforma que potencia el trabajo de modelos con fuerte presencia digital.



Dedicó sus estudios profesionales en áreas como contabilidad e ingeniería financiera, pero decidió apostar por un camino menos convencional, más afín a su vocación creativa. Hoy combina su faceta como modelo y creadora de contenido con colaboraciones para marcas de moda, belleza y estilo de vida, manteniendo una presencia constante en medios y eventos digitales.



¿Sara Orrego es la novia de Beéle?

Recientemente, Sara Orrego también fue noticia nacional al despertar rumores de ser la nueva pareja de Beéle, el cantante colombiano. Todo ocurrió por una foto que publicó el barranquillero en sus redes sociales, en la que aparece junto a Orrego, posando abrazados frente a un espejo.



