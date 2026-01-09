Café Tacvba pide a disqueras bajar su música de Spotify: la plataforma respondió

La banda mexicana Café Tacvba, una de las más conocidas en América Latina, sorprendió a la industria musical al pedir este jueves a las disqueras bajar su catálogo de Spotify. La banda explicó que la plataforma apoya al ICE en Estados Unidos, las inversiones en empresas de armamento y la inteligencia artificial.

Café Tacvba, una banda de rock formada en 1989, es una de las agrupaciones más influyentes de la música en español, con 7,3 millones de oyentes mensuales en Spotify actualmente.



¿Por qué Café Tacvba quiere sacar sus canciones de Spotify?

Rubén Albarrán, vocalista del grupo, dijo en un video que publicó en su Instagram que envió una carta para pedir a las disqueras Universal Music México y Warner Music México, las cuales "tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba", que se baje el catálogo de la banda de Spotify.

"Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria, la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas porque la música debe tener significado", dijo Albarrán en un video subido a Instagram.



"No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizados para la guerra y acciones por demás reprobables. Esperamos respuesta", concluyó el artista.



El contexto de la decisión de los artistas

Otros grupos, como la banda británica Massive Attack, han tomado decisiones similares al acusar al fundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, de tener importantes inversiones en una empresa especializada en inteligencia artificial militar y drones de combate.

Ek preside la empresa Helsing, que fabrica "sistemas autónomos" militares "reforzados con inteligencia artificial", según su página web. La firma desmintió recientemente que sus drones se utilicen en "otras zonas de conflicto distintas a Ucrania".



¿Qué respondió Spotify a Café Tacvba?

En respuesta, Spotify dijo en un comunicado que "no financia la guerra". "Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania".

"Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta", señaló un vocero de la plataforma en su respuesta a la situación. Además, señalaron que están agradecidos por los años que han compartido el catálogo de la agrupación con sus oyentes.

Spotify añadió que "no hay anuncios de ICE" en su plataforma. "La publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas", aseguró.

La empresa dijo también que la música de Café Tacvba ha generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, y que la plataforma "sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música".

Desde la plataforma, también se respondió a las preocupaciones manifestadas por Rubén Albarrán y otros artistas sobre el uso de la inteligencia artificia. "Spotify es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes", aseguraron.

Fanáticos de Café Tacvba han reaccionado de diversas maneras a la decisión anunciada por Barragán, la cual, según detalló Pablo Txino García, su mánager, a Billboard, "es una postura compartida por la banda". Muchos de los seguidores han apoyado la postura de la agrupación, entendiendo que los artistas siempre han priorizado y destacado por sus posturas políticas.

Por ahora, la música de Café Tacvba sigue y seguirá en Spotify hasta que las disqueras decidan responder la petición de los músicos, pero su postura ya genera debate en redes sociales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

