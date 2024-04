Yeison Jiménez se disculpa tras comentarios por los que lo compararon con Pablo Escobar

El cantante de música popularYeison Jiménez se vio inmiscuido en una nueva polémica después de que, durante una entrevista, declarara que aquellos que quieren hacerle daño no lo hacen porque eso “es ponerse una lápida en el cuello”.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista con Los 40, en donde el caldense expresó que no teme por su vida, puesto que “las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos”.

Así mismo expresó que, en caso de que atentaran contra de su vida, “ninguno de ellos quedaría vivo”, ya que “en este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista”.

Las declaraciones lo hicieron blanco de críticas, pues muchos afirmaron que su lenguaje estaba subido de tono, llegando incluso a compararlo con Pablo Escobar.

"Monumental el ego de don Yeison Jiménez, estuvo a segundos don Yeison de compararse con Dios, habló don Yeison de muerte, venganza, violencia y otras cosas", expresó un usuario de X tras la polémica, que también dejó una buena cantidad de memes burlándose de la situación.

El cantante reaccionó a los memes generados tras la controversia, afirmando que “la gente está muy loca”. Pese a esto, el intérprete de Tenías razón se disculpó con sus seguidores.

"Hay algo para lo que siempre me he considerado bueno y es para reconocer mis errores (...) Sí, la cagué. Hice un comentario que sobraba. Vengo a decirle a todas las personas que incomodé con mis comentarios que me disculpen. Caí en el juego del ego", expresó el artista del género popular, quien actualmente se encuentra de gira por España.

De igual manera, Yeison Jiménez expresó agradecimiento a los fanáticos que han apoyado su trabajo y que hoy lo han llevado a tener varios conciertos en sold out a nivel nacional e internacional.

