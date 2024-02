Yeison Jiménez y su esposa serán padres por tercera vez

Como lo había anticipado el programa La Red, de Caracol Televisión, el cantante Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo están esperando a su tercer hijo. La familia recibirá próximamente a su quinto integrante y el primer hijo varón de la pareja.

Aunque la esposa de Yeison Jiménez ha preferido mantenerse lejos del ojo público, apoyando al cantante detrás de las cámaras, esta vez Sonia Restrepo decidió posar junto al artista en la portada de la revista 15 Minutos para anunciar de esta manera su tercer embarazo.

Yeison Jiménez reveló que un sueño le anticipó la llegada de su tercer hijo. "Nos fuimos de viaje a Nueva York y lo más raro de todo es que unos 15 días antes soñé que Sonia tenía un bebé y yo jugaba con él. Luego ella empezó con los malestares y a mí también me dieron náuseas y otros síntomas. ‘Creo que estamos en embarazo’, le dije a mi mánager".

Por su parte, su esposa señaló que "pensé que estaba enferma porque este embarazo ha sido muy diferente al de mis dos hijas. Esos síntomas no los había sentido antes. Entonces fui al doctor, me hice exámenes y una prueba que salió positiva". Actualmente, Sonia Restrepo está en el sexto mes de gestación de su hijo.

La pareja tiene una relación de más de 10 años, luego de que se conocieran en medio de un concierto del artista en el año 2012. Desde entonces inició un matrimonio en el que cada uno se convirtió en el soporte del otro.

Sonia Restrepo tenía para ese entonces a su pequeña hija María Camila, para quien Yeison Jiménez se convirtió en su padre. En el año 2015, la pareja le dio la bienvenida a Thaliana. Ahora, anuncian que están esperando a su tercer hijo, el primer varón, al que llamarán Santiago.

"Cuando me di cuenta de que era el niño casi me enloquezco. Siempre me había soñado con un varoncito, porque… ¡Yeison Jiménez tiene que tener un niño!", dijo entre risas el cantante, pero la emoción de los por tener a su primer niño fue evidente.