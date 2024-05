Yina Calderón se retracta por comentarios sobre la presentadora Carolina Cruz

La creadora de contenido Yina Calderón tuvo que retractarse por comentarios hechos sobre la presentadora de Día a Día, Carolina Cruz. "Cuando hay que retractarse, hay que retractarse", expresó la DJ.

La polémica entre Yina Calderón y Carolina Cruz comenzó cuando durante una entrevista con Los 40 la empresaria de fajas aseveró haber visto a la presentadora de Día a Día consumiendo sustancias alucinógenas en su juventud.

"Eso fue hace mucho tiempo, yo creo que estaba soltera y no tenía hijos, Carolina Cruz estaba consumiendo drogas… lo que me impresionó fue ver que estaba llevada, no se podía ni parar”, afirmó en enero de 2024 Yina Calderón.

Este 8 de mayo, un par de meses después de las declaraciones, la empresaria salió a confirmar que, tras una tutela impuesta por la presentadora de Día a Día, se retractaría de sus comentarios, aceptando su error.

"Soy consciente de cuando se comete un error o he fallado. El orgullo no puede pasar por encima de uno y se debe reconocer cuando la caga y es de seres humanos. Quiero retractarme de lo dicho hacia la presentadora Carolina Cruz el día 24 de enero, donde digo que la veo consumiendo droga en su adolescencia", expresó Yina Calderón ante los micrófonos de la emisora mencionada anteriormente.

Tras la acción, la DJ afirmó que expresaba sus disculpas por las declaraciones y esperaba que la polémica acabara allí.

Por su parte, la presentadora de Día a Día no ha emitido algún comunicado frente a la situación.

