Video | Así reaccionó Shakira cuando imagen de Piqué se apareció en su concierto

Shakira culminó su residencia con la gira de conciertos Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por El Salvador, la cual dejó grandes momentos para la cantante y sus fanáticos en el país centroamericano. Sin embargo, uno de esos momentos que causó revuelo internacional ocurrió durante el último show de la barranquillera, cuando Gerard Piqué se apareció entre el público, bueno, algo parecido.

La reacción de Shakira al ver la cara de su ex en el público se hizo viral, pues se ve en el rostro de la colombiana la tremenda sorpresa. La cantante tuvo que mirar dos veces y verificar si realmente se trataba de Piqué.



Fan asustó a Shakira con foto de Gerard Piqué

En medio de los conciertos no solo el artista sorprende al público con la calidad del espectáculo o con canciones inesperadas. Los fanáticos también se las ingenian para crear posters con mensajes, atuendos inspirados en alguna canción y demás proyectos con los que planean sacar una sonrisa al artista.

Al final del último concierto de Shakira en el Estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador, cuando la barranquillera se baja del escenario y camina entre el público interpretando su exitosa colaboración con Bizarrap, la cantante suele acercarse a sus fanáticos e interactuar con ellos. Mientras cantaba, la cara de Gerard Piqué en medio del público la sorprendió.



Al ver el rostro de su ex, Shakira retrocedió con una expresión de sorpresa, alejándose del público. Miró una vez más y verificó que no se trataba realmente del español, pero siguió bastante sorprendida por lo ocurrido.



Lo que se puede ver en el video que se ha hecho viral es que un fanático de la barranquillera llevó al concierto un artefacto con la foto de Gerard Piqué, el cual elevó frente a Shakira cuando la tuvo cerca. La cara de Piqué, además, está editada con ojos rojos, cuernos y la lengua afuera, lo que hizo que la colombiana reaccionara sorprendida.



El cierre de la residencia de Shakira en centroamérica

Luego de cinco fechas en San Salvador, las cifras de la residencia de Shakira en centroamérica dejó importantes cifras que siguen demostrando que la colombiana es una de las artistas más exitosas a nivel mundial. Vendió un total de 143.979 boletos reuniendo a un promedio de 28.800 asistentes por jornada, con localidades agotadas en todas las fechas y una movilización regional sin precedentes recientes.

Las cinco fechas en El Salvador atrajeron además, aun público mucho más internacional de la colombiana. Se estima que 49.82% fue público salvadoreño, mientras que el 50.18% fue extranjero. En este último predominó la presencia de personas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. También fanáticos de Estados Unidos, Canadá, Panamá, México y otros países.

