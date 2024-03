Zayn Malik vuelve a la música con su álbum 'Room Under The Stairs': esto es lo que se sabe

En una aparición sorpresa para el show de Jimmy Fallon, Zayn Malik,exintegrante de la popular banda juvenil One Direction, anunció que el primer single de su nuevo álbum será lanzado el próximo viernes. El artista marcará su regreso a la música con su nuevo proyecto musical, 'Room Under The Steirs'.



Tras varios años alejado del mundo musical, Zayn Malik anunció que su tercer álbum en solitario, 'Room Under The Steirs', estará disponible para el público el próximo 17 de mayo de 2024.

En una corta aparición en The Tonigth Show, el cantante británico se acercó al presentador y le entregó un pequeño sobre, en el cual aparecía el anuncio de que 'What I Am', el primer single del proyecto, sea lanzado el próximo 15 de marzo.

"Am I crazy? Am I foolish? Am I stupid for playin' these games with you? If I told you I loved you, would you say that it's fucked up?", se escucha en el pequeño pedazo de la canción publicado por Zayn, quien en el video lo acompaña un perro color chocolate en un lugar rodeado de naturaleza.

En sus redes sociales, Malik, de 31 años, mostró la portada del álbum, en la cual se ven los planos de una casa, árboles y la silueta del rostro del cantante. Además, muchos de sus fanáticos señalaron que el nombre del nuevo trabajo musical podría ser un pequeño guiño a Harry Potter, saga de la cual el cantante es aficionado.

"Creo que la intención detrás de este álbum es que el oyente tenga más información sobre mí personalmente como ser humano. Mis ambiciones, mis miedos y que tengan una conexión con eso", comentó Zayn Malik en un video publicado en su Instagram.

Añadió: "Solo soy yo quien escribe esto. No quería que nadie más se interpusiera entre la música y yo, y la música y la gente que la escucha".

El álbum ya está disponible para ser pre guardado en plataformas como Spotify y Apple Music.