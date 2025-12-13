En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ALIAS PIPE TULUÁ
ELN
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Calculadora, la herramienta que se niega a desaparecer pese a celulares e inteligencia artificial

Calculadora, la herramienta que se niega a desaparecer pese a celulares e inteligencia artificial

Aún muchos pequeños negocios usan la calculadora para sus cuentas. La resistencia y durabilidad hace que siga siendo un producto cotidiano, pero las tecnologías que la precedieron la tienen bajo constante amenaza.

Por: AFP
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Camilo Rojas
Calculadora, herramienta que se niega a desaparecer a pesar de celulares e inteligencia artificial
¿Desaparecerán las calculadoras? -
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad