¿Cuál es el secreto del buñuelo perfecto? Receta paso a paso para principiantes

La época de Navidad llega cargada de tradiciones y sabores que despiertan la nostalgia en los hogares colombianos. Entre ellos, uno de los más queridos es el buñuelo, ese manjar dorado que, aunque se consume durante todo el año, en diciembre adquiere un aroma y un encanto particular que remite de inmediato a las celebraciones de fin de año.



El buñuelo colombiano, hecho a base de almidón de yuca y queso, destaca por su textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro. Su presencia es infaltable en fechas como el Día de Velitas, las novenas de aguinaldos y las noches del 24 y 31 de diciembre, donde acompaña a familias y amigos alrededor de la mesa. Aunque se encuentra en panaderías, tiendas y puestos ambulantes, muchos prefieren prepararlo en casa para disfrutar del proceso y del sabor recién hecho.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, lograr la consistencia perfecta no siempre es tan sencillo. Usuarios en redes sociales han compartido sus intentos fallidos, donde la mezcla termina convirtiéndose en un fluido no newtoniano: una sustancia cuya viscosidad cambia al aplicar fuerza, lo que provoca que la masa pase de líquida a más sólida dependiendo de la presión. Este fenómeno curioso ha generado humor en internet, pero también ha llevado a muchos principiantes a buscar recetas confiables para obtener un resultado ideal.



Receta para obtener un buñuelo perfecto

Una de las preparaciones más consultadas es la de Diana López, creadora del portal Sweet y Salado, cuya receta tiene calificación de 5/5 y se ha convertido en referencia para los principiantes. Esta versión promete buñuelos más crujientes, esponjosos y con mayor sabor a queso.

Ingredientes:



4 tazas (300 gr) de queso costeño

2 tazas (300 gr) de fécula de maíz

¼ de taza (30 gr) de almidón o harina de yuca

¼ de taza (50 gr) azúcar

1 huevo grande

1 cucharada de mantequilla (opcional)

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Sal al gusto

1-1½ tazas (236-354 ml) leche para dar humedad esto depende de la humedad del queso

Aceite vegetal para freír (que no se queme en altas temperaturas)

Paso a paso para prepararlos

Precalentar el aceite entre 148 °C y 162 °C. Mezclar en un bowl grande el queso, la fécula, el almidón de yuca, el azúcar, el huevo, la mantequilla, el bicarbonato y la sal (tenga en cuenta que el queso costeño es salado). Agregar leche poco a poco hasta obtener una masa suave y homogénea, si nota que la masa está muy húmeda agregue fécula de maíz o almidón de yuca, si por el contrario está muy seca agregue un poco de leche. Formar bolitas del tamaño deseado. Freírlas durante 10 a 12 minutos hasta que estén doradas, es importante freirlos a temperatura media. Escurrirlas sobre papel absorbente y dejar reposar unos minutos.

¿Por qué los buñuelos no le quedan perfectos?

Explotan o se deforman: el aceite está demasiado caliente o la masa muy seca.

el aceite está demasiado caliente o la masa muy seca. Quedan grasosos: los introdujo cuando el aceite no alcanzó la temperatura adecuada.

los introdujo cuando el aceite no alcanzó la temperatura adecuada. Aparecen manchas oscuras: son solo trocitos de queso que se doran al freírse.

son solo trocitos de queso que se doran al freírse. Pierden forma: la masa no tenía suficiente humedad.

La clave para un buñuelo perfecto es mantener la temperatura correcta del aceite y una mezcla equilibrada. Con estas recomendaciones, incluso los principiantes pueden superar el temido “fluido no newtoniano” y disfrutar de un resultado dorado, crocante y lleno de sabor.



Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL