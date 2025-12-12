¿Cuál es el secreto del buñuelo perfecto? Receta paso a paso para principiantes

Publicidad
La época de Navidad llega cargada de tradiciones y sabores que despiertan la nostalgia en los hogares colombianos. Entre ellos, uno de los más queridos es el buñuelo, ese manjar dorado que, aunque se consume durante todo el año, en diciembre adquiere un aroma y un encanto particular que remite de inmediato a las celebraciones de fin de año.
El buñuelo colombiano, hecho a base de almidón de yuca y queso, destaca por su textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro. Su presencia es infaltable en fechas como el Día de Velitas, las novenas de aguinaldos y las noches del 24 y 31 de diciembre, donde acompaña a familias y amigos alrededor de la mesa. Aunque se encuentra en panaderías, tiendas y puestos ambulantes, muchos prefieren prepararlo en casa para disfrutar del proceso y del sabor recién hecho.
Sin embargo, lograr la consistencia perfecta no siempre es tan sencillo. Usuarios en redes sociales han compartido sus intentos fallidos, donde la mezcla termina convirtiéndose en un fluido no newtoniano: una sustancia cuya viscosidad cambia al aplicar fuerza, lo que provoca que la masa pase de líquida a más sólida dependiendo de la presión. Este fenómeno curioso ha generado humor en internet, pero también ha llevado a muchos principiantes a buscar recetas confiables para obtener un resultado ideal.
Una de las preparaciones más consultadas es la de Diana López, creadora del portal Sweet y Salado, cuya receta tiene calificación de 5/5 y se ha convertido en referencia para los principiantes. Esta versión promete buñuelos más crujientes, esponjosos y con mayor sabor a queso.
Ingredientes:
La clave para un buñuelo perfecto es mantener la temperatura correcta del aceite y una mezcla equilibrada. Con estas recomendaciones, incluso los principiantes pueden superar el temido “fluido no newtoniano” y disfrutar de un resultado dorado, crocante y lleno de sabor.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL