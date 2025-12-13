En vivo
Fotos| Así luce el interior de la icónica casa de 'Mi Pobre Angelito' tras 35 años de su estreno

La casa que marcó a generaciones luce hoy completamente distinta. A más de tres décadas del estreno del clásico navideño, su interior fue renovado con un estilo moderno y minimalista.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 13 de dic, 2025
