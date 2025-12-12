Colombia en el top 20 de países con mayor consumo de pornografía, según plataforma internacional

Pornhub, una de las plataformas de contenido para adultos más visitadas del mundo, publicó suinforme anual Year in Review 2025, un análisis que recopila datos globales sobre hábitos de consumo, búsquedas más frecuentes y tendencias emergentes.



Según cifras de herramientas como Semrush, solo en octubre el sitio superó los 4 billones de visitas, de las cuales el 91 % se realizaron desde dispositivos móviles, consolidando su impacto a nivel mundial.

Un informe de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) advierte que el acceso a contenidos pornográficos se presenta cada vez a edades más tempranas entre la población masculina joven, al señalar que uno de cada cuatro adolescentes consume este tipo de material y que cerca del 20 % lo hace antes de cumplir los diez años.

Este escenario evidencia la magnitud del fenómeno y el crecimiento sostenido de la industria a nivel global, una realidad de la que Colombia no está al margen. De hecho, el país aparece incluido en la lista divulgada por la plataforma Pornhub, junto a otros 5 países de Latinoamérica, siendo México el primero de la región.



Top 20 de países con más hábito de consumo de pornografía en 2025

1. Estados Unidos

Encabeza el listado con un fuerte interés en categorías como 'lesbianas', 'transgénero' y 'MILF'. Las búsquedas relacionadas con diversidad de deseos y formatos narrativos mostraron un crecimiento notable.



2. México

Mantuvo estabilidad en sus preferencias, con alto interés en contenido animado y latino. Las búsquedas vinculadas a juegos de rol y la categoría 'latina' marcó un incremento en el 357% comparado al año anterior.



3. Filipinas

Destaca por un marcado consumo de contenido con talento nacional con la categoría 'pinay' que quiere decir mujer filipina. además del interés por categorías realistas y de producción asiática fue dominante.

4. Brasil

También presenta una fuerte inclinación hacia contenido local, con un crecimiento significativo en búsquedas relacionadas con diversidad hacia la comunidad LGBTIQ+ y formatos grupales, la categoría 'hentai' fue la más buscada.

5. Alemania

Al igual que Brasil, este país se centró en contenido local, con un aumento en categorías fetichistas como 'pies' y preferencias asociadas a tendencias maduras, la categoría 'deutsch' que traduce a alemán fue la más buscada igual que el año anterior.

6. Francia

A pesar de restricciones temporales de acceso que presentó el país en los meses de junio y julio, mantuvo altos niveles de tráfico, con énfasis en contenido nacional y categorías clásicas como 'francaise' (francesa) y 'latina'.

7. Italia

Se posicionó como uno de los países con mayor preferencia por contenido propio, liderando búsquedas relacionadas con producciones locales.

8.Reino Unido

Mostró estabilidad en categorías tradicionales, con un crecimiento en intereses específicos y fetiches particulares.

9.España

Mantuvo sus búsquedas principales, con un aumento en términos asociados a diversidad sexual y formatos alternativos.

10. Canadá

Registró variaciones constantes en preferencias, destacándose por el interés en tecnología, realidad virtual y fetiches poco comunes.

11. Japón

Dominó el consumo de contenido animado y categorías locales, con un crecimiento en búsquedas relacionadas con estética y fantasía.

12. Polonia

Reflejó una preferencia clara por contenido nacional y un aumento en búsquedas asociadas a madurez y diversidad de género.

13. Argentina

El interés en producciones locales fue predominante, junto con un crecimiento en búsquedas de contenido sensual y preferencia a las mujeres.

14. Países Bajos

Mostró menor interés en contenido local y mayor consumo de categorías diversas, especialmente relacionadas con identidad de género.

15. Colombia

Colombia se mantiene dentro del Top 20, con una fuerte preferencia por contenido nacional y en español. Las categorías más vistas incluyeron 'ébano', 'lésbico' y 'transgénero', mientras que las búsquedas en tendencia reflejaron interés en formatos individuales y estéticos específicos.

Otras naciones que también hicieron parte del top 20 fueron Ucrania, Australia, Egipto, Perú y Chile, países que registraron variaciones en sus patrones de consumo y preferencias dentro de la plataforma.



El consumo de pornografía debería mantenerse bajo control, advierten especialistas

Especialistas en salud sexual coinciden en que el uso desmedido de la pornografía puede generar efectos adversos en la vida íntima y emocional de los jóvenes. El psicólogo Laurent Marchal Bertrand señala que este hábito puede generar “una disminución de la satisfacción sexual y dificultades relacionadas con el deseo y la erección en hombres jóvenes con consumo problemático de pornografía”.

A esto se suma el impacto psicológico. Según el experto, “la pornografía excesiva incrementa la ansiedad sexual y crea estándares de desempeño irreales que muchos jóvenes sienten que nunca podrán alcanzar”, lo que termina afectando su autoestima y la forma en que se relacionan consigo mismos y con los demás.

En la misma línea, la psicóloga y sexóloga clínica Elizabeth Montaño advierte que el problema no siempre está en el consumo ocasional, sino en la pérdida de control. “Muchos pacientes expresan que sienten que el hábito se les va de las manos y que, aunque intentan detenerlo, no lo logran”, explica. Por ello, insiste en que “la clave no es la prohibición absoluta, sino aprender a regular el consumo y comprender qué función cumple en la vida emocional de cada persona”.

Ambos especialistas coinciden en que mantener el consumo bajo control, acompañado de educación sexual integral y espacios de diálogo, es fundamental para prevenir consecuencias a largo plazo y fomentar una sexualidad más consciente y saludable.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL