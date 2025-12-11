¿Cómo proteger a los perros y gatos de la pólvora durante fiestas de fin de año? siga estos consejos

Diciembre es uno de los meses más celebrados por millones de personas alrededor del mundo. Durante estas fechas, las familias comparten tradiciones, encuentros y festividades. Sin embargo, también se presentan costumbres peligrosas, como el uso de pólvora, que afecta gravemente a los animales domésticos y silvestres debido al fuerte ruido de los fuegos artificiales.



Según un reciente análisis publicado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el 99% de los encuestados afirmó haber sido testigo de afectaciones en fauna silvestre o doméstica durante lo corrido de diciembre de 2025. Las personas señalaron que el miedo causado por las explosiones es la reacción más frecuente, seguida por episodios de huida y desorientación.

Los perros resultaron ser los animales más afectados, con más del 72% de los casos reportados, seguidos por los gatos (13%), las aves (12%), y otros animales de la fauna silvestre.

En cuanto al registro de eventos en Bogotá, la localidad de Suba lidera con el 19% de los casos, seguida por Engativá (14%) y Kennedy (11%). Las localidades de Fontibón y Ciudad Bolívar representan cada una el 7%, y finalmente Puente Aranda, Bosa y Usaquén con un 6% individual.



La alta incidencia de estos casos ha hecho que los cuidadores busquen alternativas para ayudar a sus animales de compañía a sentirse más seguros, creando distracciones y zonas tranquilas durante las festividades navideñas.



Recomendaciones para proteger a tus mascotas en fin de año

Ante este panorama, la IDPYBA lanzó la campaña “La Pólvora Explota Mis Sentidos”, cuyo objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los graves efectos que tienen los fuegos artificiales en los animales. La campaña busca que las personas entiendan que “donde hay amor, no hay pólvora”.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la IDPYBA, publicó las siguientes recomendaciones para proteger a las mascotas durante las festividades:

1. Usa un espacio seguro para el animal

Escoja un lugar que su mascota identifique como refugio seguro. Puede ser dentro de un armario, debajo de la cama, en su guacal o incluso en la bañera. Lo ideal es que sea un espacio cerrado y protegido del ruido.

2. Asocia el refugio con calma

Lleve al refugio elementos familiares como su juguete favorito, alimentos, mantas, prendas con tu olor y actividades tranquilas como masajes o música suave que induzca a la relajación.



3. Estimula los sentidos de manera positiva

Puede utilizar feromonas sintéticas, aromas como manzanilla o esencias relajantes. Cierre las cortinas para evitar estímulos visuales y use sonidos tranquilos para disminuir el impacto de la pólvora.



4. Bloquea posibles rutas de escape

Las mascotas pueden intentar huir debido al miedo, aumentando el riesgo de extravíos o accidentes. Asegúrese de cerrar ventanas, puertas y cualquier espacio por el que puedan escapar.

Síntomas que pueden presentar los animales ante el ruido de la pólvora

Perros y gatos



Estrés agudo: taquicardia, temblores, jadeo y alerta extrema.

Intentos de escape: lo que incrementa el riesgo de pérdida y atropellamiento.

Reacciones bruscas: golpes o lesiones dentro del hogar.

Afectación auditiva: el ruido intenso puede causar daño en el oído.

Fauna silvestre



Aves nocturnas: interrumpen sus ciclos de descanso y se desorientan.

Mamíferos pequeños: huyen y se separan de sus grupos, lo que afecta su supervivencia.

Ecosistemas alterados: los estruendos rompen la dinámica natural de cerros y humedales.

Gasto energético extremo: los animales utilizan energía vital al huir, afectando su capacidad para alimentarse o protegerse.

Muchos animales viven en las calles sin un hogar ni protección. Para ellos, el ruido de la pólvora es aún más aterrador y puede causar pánico, desorientación, lesiones e incluso la muerte. Optar por no usar pólvora durante estas festividades puede salvar muchas vidas.

