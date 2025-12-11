Universidad de la Costa lanzó un nuevo pregrado en Barranquilla: tendrá 12 semestres

La Universidad de la Costa anunció que su programa de Medicina entrará en funcionamiento a partir del periodo académico 2026-2, luego de que el Ministerio de Educación Nacional aprobara oficialmente su creación y autorizara su oferta durante los próximos siete años. La decisión quedó consignada en la Resolución 023448 del 28 de noviembre de 2025, documento que certifica que la institución cumple con las condiciones académicas, administrativas y de infraestructura necesarias para desarrollar un programa de formación médica en modalidad presencial en Barranquilla.

Para la Universidad, este aval "representa un paso trascendental para la Universidad de la Costa y un aporte significativo al desarrollo científico, social y humano para Barranquilla y la región Caribe", indicó el rector, Eduardo Crissien Borrero. Durante años, la institución había manifestado su intención de ofrecer formación clínica en pregrado, como parte de una apuesta por "fortalecer su ecosistema académico y de investigación". Con este anuncio, la CUC formaliza un proyecto que, según sus directivas, responde a la creciente demanda de talento humano en salud en la región Caribe y en el país.



El registro calificado establece que el nuevo programa tendrá una duración de 12 semestres y un total de 274 créditos académicos. En su etapa inicial, la Universidad podrá admitir hasta 60 estudiantes, quienes desarrollarán un currículo diseñado para integrar fundamentos científicos, competencias clínicas, pensamiento investigativo y una perspectiva humanista en la atención en salud.Según las directivas, el plan de estudios se construyó a partir de estándares nacionales e internacionales que orientan la formación médica contemporánea.

De acuerdo con la resolución, el programa cuenta con más de 13.152 horas académicas, de las cuales 8.952 corresponden a actividades acompañadas por docentes. Esta distribución busca asegurar un proceso formativo con participación constante del profesorado, especialmente en los componentes prácticos y en el desarrollo de habilidades clínicas esenciales.



El rector, Eduardo Crissien Borrero, indicó que la noticia coincide con el Día del Médico, fecha en la que se reconoce la labor de los profesionales de la salud en Colombia. Para él, el inicio del programa de Medicina fortalece la apuesta de la institución por aportar nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la atención y el bienestar de la sociedad. Además, señaló que la apertura del programa es un logro colectivo construido a partir del trabajo académico y administrativo de diferentes dependencias universitarias.



El programa de Medicina se articulará con el Modelo Pedagógico Desarrollista de la CUC, que integra enfoques socioconstructivistas, aprendizaje basado en problemas (ABP), uso de tecnologías educativas y componentes de medicina basada en evidencia. En cuanto a su organización administrativa, el programa se desarrollará bajo la estructura del Departamento de Ciencias de la Salud, que cuenta con unidades como el Centro de Prácticas Docencia–Servicio, el Centro de Simulación y Entrenamiento Clínico y el Centro de Investigación e Innovación en Salud.



El Ministerio verificó que la Universidad dispone de convenios y condiciones efectivas para garantizar la relación docencia–servicio, un requisito indispensable para los programas clínicos. En total, se aprobaron 14 instituciones hospitalarias y clínicas que servirán como espacios de formación para los estudiantes a lo largo de su carrera. Entre ellas se encuentran la Organización Clínica General del Norte, la Clínica de la Costa, la Clínica Bonnadona y otros centros asistenciales de Barranquilla que permitirán prácticas simultáneas y progresivas en los distintos niveles de atención.

La Universidad de la Costa presentó al Ministerio una serie de documentos técnicos y académicos que respaldan la estructura curricular, la capacidad docente, los criterios de evaluación, la planificación de actividades prácticas y la dotación requerida. También incluyó ajustes orientados a la armonización del plan de estudios con el Sistema de Créditos Académicos, así como la precisión de horas teóricas, prácticas y teórico-prácticas, adecuaciones que hicieron parte del proceso de análisis que culminó en la aprobación del programa.

La institución, fundada en 1970, inició con programas en diversas áreas del conocimiento y, con el tiempo, amplió su oferta en salud mediante programas como Administración de Servicios de Salud (2010), la Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoría en Servicios de Salud (2011), la Maestría en Gestión de Servicios de Salud (2016) y el Doctorado en Neurociencias Cognitivas, también autorizado en 2016. Fue en 2019 cuando se formalizó la creación del Departamento de Ciencias de la Salud



El rector Eduardo Crissien Borrero indicó que la Universidad ya inició un análisis comparativo del valor de los programas de Medicina ofrecidos en Barranquilla. "Hemos hecho un estudio de mercado de las diferentes facultades de Medicina que hay en la ciudad de Barranquilla; estaremos pronto anunciando el valor de la matrícula, pero estará en el mismo rango de las actuales ofertadas en la ciudad", afirmó el directivo en la Emisora Atlántico.

Aún no se ha publicado la cifra exacta, pero la institución confirmó que el valor se dará a conocer antes de iniciar el proceso de inscripciones para el periodo 2026-2.

