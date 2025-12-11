En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Universidad de la Costa lanzó un nuevo pregrado en Barranquilla: tendrá 12 semestres

Universidad de la Costa lanzó un nuevo pregrado en Barranquilla: tendrá 12 semestres

Luego de cuatro años de esfuerzo por abrir este programa, la institución logró que el Ministerio de Educación le otorgara al pregrado un registro calificado por los próximos siete años.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Universidad de la Costa lanzó un nuevo pregrado en Barranquilla
Universidad de la Costa lanzó un nuevo pregrado en Barranquilla. -
Universidad de la Costa

Publicidad

Publicidad

Publicidad