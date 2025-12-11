En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico

Se trata de Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Por: EFE
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Maduro afirma que avionetas con droga derribadas por Venezuela “le pasaron por el frente” a EE. UU.
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Instagram de Nicolás Maduro

Publicidad

Publicidad

Publicidad