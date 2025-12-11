El parlante con micrófono del D1 en menos de $30 mil: cuesta más de $100 mil en otras tiendas

Publicidad
Tiendas D1 es una cadena de tiendas de descuento en Colombia, conocida por ofrecer productos de consumo básico a precios bajos. Fundada en 2009 en Medellín, D1 fue la primera cadena de descuento en el país y opera bajo un modelo de "hard discount", lo que significa que mantienen los costos bajos al ofrecer una selección limitada de productos, muchos de ellos de marca propia.
Si bien la cadena es reconocida principalmente por la venta de productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de aseo, la inclusión de colecciones de temporada se ha convertido en una práctica recurrente. Con la llegada de diciembre, los hogares colombianos comienzan a prepararse para las festividades con luces, decoraciones y reuniones familiares donde la música ocupa un espacio central. Para esto, Tiendas D1 tiene un parlante con micrófono a $29.000, por debajo de los costos habituales en otras tiendas, que oscilan entre $80.000 y $100.000.
El modelo de negocio de D1 se sustenta en la reducción de costos operativos, la eliminación de intermediarios y la venta directa al consumidor. Esto le ha permitido expandirse en poco más de una década a más de 2.500 tiendas en todo el territorio nacional. Sin embargo, una práctica recurrente de la cadena es la de incluir productos que son válidos solo por temporada.
Es el caso del parlante Space Dot X1U de Tiendas D1, que incluye micrófono para karaoke con efectos en la voz, se encuentra disponible en la actualidad a $29.900 por unidad. Según la información proporcionada por la cadena, hay 25 unidades disponibles, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan un dispositivo de sonido portátil con función de micrófono.
Este equipo permite reproducir música desde cualquier dispositivo compatible con Bluetooth, además de amplificar la voz mediante su micrófono, lo que lo hace adecuado para uso doméstico, reuniones familiares o actividades con niños o jóvenes para las festividades de fin de año. Su tamaño es compacto, por lo que facilitaría su transporte y almacenamiento.
Al revisar el mercado colombiano, se identificaron múltiples opciones de parlantes con micrófonos con características similares al modelo ofrecido por Tiendas D1. En plataformas como MercadoLibre, Homecenter y Falabella, los precios varían según la cantidad de micrófonos incluidos, las funciones de luces LED o fectos de sonido, el tipo de batería, el tamaño y potencia del altavoz o la marca. En MercadoLibre, por ejemplo:
En Homecenter, los precios de parlantes portátiles con funciones de karaoke van de $28.900 a $128.900:
En Falabella, se encuentran alternativas como:
Si le interesa comprar este parlante con micrófono en Tiendas D1 o en otras cadenas de Colombia, la recomendación es acercarse a cualquiera de los puntos físicos, ya que su disponibilidad en línea generalmente es limitada. Si prefiere hacerlo en línea, recuerde que puede ingresar al sitio web oficial de la cadena de supermercados, hacer clic en el botón "agregar" y digitar la ciudad, dirección de envío y método de pago.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co