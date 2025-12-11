En vivo
ESTILO DE VIDA

El parlante con micrófono del D1 en menos de $30 mil: cuesta más de $100 mil en otras tiendas

El parlante con micrófono del D1 en menos de $30 mil: cuesta más de $100 mil en otras tiendas

En algunos comercios, los parlantes con micrófono se ofrecen desde $39.900, mientras que los modelos más completos, con dos micrófonos, luces LED y conectividad Bluetooth avanzada, alcanzan precios superiores a $100.000.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de dic, 2025
El parlante con micrófono en el D1 a menos de $50 mil: cuesta más de $100 mil en otras tiendas
Con la llegada de diciembre, los hogares colombianos comienzan a prepararse para las festividades. -
Imagen de referencia/ D1

