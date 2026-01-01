¿Con qué frecuencia debería tener relaciones según su edad? Esto dicen los estudios

Las relaciones sexuales hacen parte de una vida sana, siempre y cuando se vivan con responsabilidad y acuerdo entre las personas involucradas. Aunque para muchas culturas y generaciones hablar de sexo sigue siendo un tabú, en otras sociedades medir y comprender la frecuencia de los encuentros sexuales se considera un aspecto relevante del bienestar integral para entender cómo el cuerpo, las emociones y la vitalidad influyen en la vida íntima a lo largo de los años.



Diversos estudios científicos coinciden en que la sexualidad no es estática. Cambia con la edad, con las prioridades personales, con el estado de salud y con la dinámica de pareja. En ese sentido, la cantidad de relaciones sexuales no solo refleja deseo, sino también momentos vitales distintos. Investigaciones revisadas por equipos editoriales especializados en sexología han abordado esta pregunta desde un enfoque estadístico y psicológico, buscando identificar tendencias generales sin convertirlas en reglas universales.

Uno de los debates más recurrentes en torno al sexo es si más frecuencia equivale a mayor felicidad. Aunque socialmente se suele asociar una vida sexual intensa con relaciones más satisfactorias, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto Mississauga, en Canadá, explicó esta idea. Tras analizar datos de cerca de 30.000 personas entre los 18 y los 89 años, los científicos concluyeron que el sexo contribuye al bienestar emocional hasta cierto punto. Según sus resultados, mantener relaciones sexuales aproximadamente una vez por semana es suficiente para preservar el equilibrio y la satisfacción en la pareja. Aumentar la frecuencia no garantiza mayor felicidad, mientras que una actividad sexual inferior a ese promedio sí puede impactar negativamente en el bienestar.

La edad aparece como un factor determinante en la frecuencia sexual, el Instituto Kinsey, una de las entidades más reconocidas a nivel mundial en investigación sobre sexualidad, género y reproducción, ha documentado cómo esta varía con el paso del tiempo. De acuerdo con sus estudios, las personas entre 18 y 29 años registran la mayor frecuencia, con un promedio de 112 relaciones sexuales al año, lo que equivale a cerca de dos encuentros semanales. Este periodo suele caracterizarse por mayor energía física, menos responsabilidades y una exploración más activa de la intimidad.



En el grupo de 30 a 39 años, la frecuencia desciende levemente, pues los datos indican un promedio de 1,6 relaciones sexuales por semana, es decir, unas 86 al año. En esta etapa, factores como el trabajo, la convivencia en pareja, la crianza de hijos y el aumento de obligaciones comienzan a influir en el tiempo y la disposición para el sexo, sin que ello signifique necesariamente una disminución del deseo.



Entre los 40 y 49 años, el promedio anual se sitúa alrededor de 69 encuentros sexuales, según los investigadores, este cambio responde tanto a transformaciones físicas como a aspectos emocionales y sociales. El matrimonio y los años de convivencia juegan un papel clave: mientras un 34 % de las parejas casadas mantiene relaciones dos o tres veces por semana, un 45 % lo hace algunas veces al mes y un 13 % solo unas pocas veces al año.

Más allá de las cifras, los especialistas advierten que el envejecimiento no debe analizarse solo desde la biología. El doctor Justin Lehmiller, investigador del Instituto Kinsey, señaló que las condiciones de salud crónicas, el estrés y la percepción negativa sobre la edad influyen de manera significativa tanto en la frecuencia como en la calidad de la vida sexual. Sentirse “viejo” o asumir estereotipos negativos sobre el paso del tiempo puede adelantar la reducción de la actividad sexual, incluso más que los cambios físicos reales.

Cuando existe insatisfacción con la frecuencia sexual, los expertos coinciden en una recomendación, la comunicación. Investigaciones subrayan que, aunque el deseo esté presente, el estilo de vida moderno suele interferir en la intimidad. Hablar abiertamente con la pareja, llegar a acuerdos y, si es necesario, buscar la orientación de un sexólogo son pasos fundamentales para mejorar la experiencia sexual.

No existe una cantidad “correcta” de sexo que aplique a todas las personas. Las cifras sirven como referencia estadística, pero el bienestar sexual depende del consenso, la comunicación y las circunstancias individuales en cada etapa de la vida.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL