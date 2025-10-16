En vivo
Sexualidad

Sexualidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la sexualidad como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo biológico, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción.
La sexualidad se experimenta y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones. Es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y espirituales.

    ¿Cuántas veces a la semana debería tener sexo en sus 30? Esto explican un sexólogo

    Tener una vida sexual activa puede tener efectos positivos comprobados en la salud física y emocional, pero no como una obligación o una métrica de rendimiento.

