Cuándo cortarse el cabello para que crezca más rápido y fuerte, según calendario lunar de septiembre

Desde tiempos ancestrales, la Luna ha sido considerada un astro de gran influencia sobre los ciclos naturales de la Tierra. Su poder gravitacional, responsable de las mareas, también se ha vinculado simbólicamente con los ritmos biológicos del cuerpo humano. Además, el calendario lunar se ha convertido en una herramienta de consulta frecuente para quienes buscan optimizar actividades cotidianas como la jardinería, la agricultura, e incluso el cuidado personal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Muchas personas creen que las fases de la Luna pueden incidir en el crecimiento, la fortaleza y el volumen del cabello. Aunque estas creencias no cuentan con respaldo científico concluyente, su arraigo cultural y simbólico ha dado lugar a prácticas que se mantienen vigentes en diversas tradiciones. Cortarse el cabello en determinadas fases lunares, aplicar mascarillas capilares o realizar depilaciones siguiendo el calendario lunar son acciones que, según la cosmovisión popular, pueden potenciar los resultados deseados.

Septiembre de 2025 ofrece un ciclo lunar particularmente interesante, con eventos astronómicos destacados como la Luna de cosecha, un eclipse total de Luna y un eclipse solar parcial. Estos fenómenos coinciden con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur y el de otoño en el hemisferio norte, lo que refuerza la idea de renovación y transformación. Le contamos cuáles son las fases lunares del mes y los días más propicios para realizar cuidados capilares según cada objetivo.



Calendario lunar septiembre de 2025

Durante septiembre de 2025, la Luna atravesará sus cuatro fases principales, cada una con características particulares que pueden influir en el cuidado del cabello:



Luna llena: domingo 7 de septiembre

Cuarto menguante: domingo 14 de septiembre

Luna nueva: domingo 21 de septiembre

Cuarto creciente: lunes 29 de septiembre

Además, el mes estará marcado por dos eclipses:



Eclipse total de Luna: 7 de septiembre, coincidiendo con la Luna llena

Eclipse solar parcial: 21 de septiembre, durante la Luna nueva

Estas fechas no solo representan momentos clave desde el punto de vista astronómico, sino que también se consideran oportunidades energéticas para realizar cambios físicos y emocionales. En el caso del cabello, cada fase lunar se asocia con un tipo de beneficio específico.



Mejores días para cortar el cabello y estimular su crecimiento rápido

La fase creciente de la Luna es ideal para quienes desean que su cabello crezca con rapidez. Esta etapa se caracteriza por una energía expansiva que, según la tradición, favorece los procesos de regeneración y crecimiento. En septiembre de 2025, el cuarto creciente se dará el lunes 29, pero la fase comienza unos días antes, por lo que se recomienda aprovechar desde el 25 en adelante. Las fechas recomendadas para cortes que estimulen el crecimiento rápido son las siguientes:



Del jueves 25 al lunes 29 de septiembre

Especialmente el martes 9 de septiembre, cuando la Luna estará en fase creciente bajo el signo de Capricornio

El signo de Capricornio aporta cualidades como la disciplina y la estructura, lo que se traduce en un cabello más resistente y menos propenso a la caída. Cortarse el cabello en esta combinación de fase y signo puede ser beneficioso para quienes buscan una melena larga y saludable.



Mejores días para cortar el cabello y fortalecerlo

Si el objetivo es fortalecer el cabello, mejorar su textura y evitar la resequedad, se recomienda realizar el corte durante la Luna llena o en días en que la Luna transite por signos de Tierra como Capricornio o Tauro. La Luna llena del 7 de septiembre coincide con un eclipse total, lo que intensifica su energía. Estas son las fechas recomendadas:



Domingo 7 de septiembre (Luna llena y eclipse lunar)

Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de septiembre (Luna creciente en Capricornio)

Durante estos días, se cree que el cabello absorbe mejor los nutrientes y que los cortes realizados en esta etapa favorecen el volumen y el brillo. Es importante evitar el uso de productos agresivos durante el eclipse, ya que el cabello puede estar más sensible.



Mejores días para aplicar mascarillas capilares

Las mascarillas capilares, tanto caseras como profesionales, se benefician de las fases lunares que potencian la absorción y regeneración. La Luna llena y la fase creciente son especialmente favorables para este tipo de tratamientos. Ojo a las fechas recomendadas para aplicar mascarillas capilares:



Del 5 al 9 de septiembre (Luna llena en Piscis)

Del 25 al 29 de septiembre (fase creciente)

Durante la Luna llena, el cabello está más receptivo a los tratamientos hidratantes y nutritivos. El signo de Piscis, asociado al agua, potencia la porosidad del cabello, por lo que se recomienda aplicar mascarillas suaves y evitar tratamientos invasivos.



Mejores días para depilación según el calendario lunar

La depilación, al igual que el corte de cabello, puede sincronizarse con las fases lunares para obtener resultados más duraderos. La fase menguante es la más indicada para este propósito, ya que se asocia con la ralentización del crecimiento. Estas son las fechas recomendadas para depilación:



Del 14 al 20 de septiembre (fase menguante)

Especialmente el domingo 14 (cuarto menguante en Géminis)

Durante estos días, se cree que el vello corporal tarda más en crecer y que puede salir más fino. Además, la Luna menguante favorece la cicatrización, lo que reduce el riesgo de irritaciones o heridas. Se recomienda evitar la depilación durante la Luna llena, ya que las heridas podrían tardar más en sanar.



Aunque las prácticas basadas en el calendario lunar no cuentan con respaldo científico concluyente, su valor simbólico y cultural sigue siendo significativo para muchas personas. El cuidado capilar, más allá de lo estético, puede convertirse en un ritual de renovación y conexión con los ciclos naturales. Septiembre de 2025, con sus eventos astronómicos destacados y sus fases lunares bien definidas, es una oportunidad ideal para planificar cortes de cabello, tratamientos capilares y depilaciones de manera consciente.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL